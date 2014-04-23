Erdoğan: Ermenistan ile normalleşme olmaz, Davutoğlu: Uzattığımız eli tutun

Meclis Fuaye Salonu'nda düzenlenen 23 Nisan Resepsiyonu'na katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlık tarafından yapılan 24 Nisan açıklaması ile ilgili olarak ''Karabağ sorunu çözülmeden Ermenistan ile normalleşme olmaz'' dedi.

Resepsiyon girişinde Başbakanlığın açıklaması ile ilgili görüşleri sorulan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Tarih siyah beyaz değildir. Herkes acıları paylaşma erdemini göstermeli. Umarım uzattığımız el havada kalmaz. Türkiye baskılar altında açıklama yapmaz, açıklama konjonktürel değildir" şeklinde konuştu.

CHP'nin açıklaması yarın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Berkin Elvan'ı anmak isteyen çocuklara yapılan polis şiddetini de eleştirerek, ''Çocuklar sevilmek ister, hele de böyle bir çocuk bayramında olacak iş değil'' dedi. Kılıçdaroğlu, Başbakan'ın 1915 olaylarıyla ilgili sözleriyle ilgili bir yorum yapmadı ve bununla ilgili yarın Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç'un bir açıklama yapacağını söyledi.