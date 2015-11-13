Davutoğlu'ndan, 1300 liralık asgari ücret için işveren düzenlemesi mesajı

Başbakan Ahmet Davutoğlu, 1 Ocak 2016'da yürürlüğe girmesi planlanan 1300 lira asgari ücret düzenlemesine ilişkin olarak, işverenlerden gelen endişe açıklamalarına cevap verdi. "Biz bir vaadi düşünmeksizin yapmayız" diyen Davutoğlu, "Ek çalışma gerekiyorsa yaparız. Türkiye ekonomisini zayıflatmayacak, kayıt dışına yol açmayacak ek tedbiri değerlendiririz" ifadesini kullandı. Davutoğlu, bu açıklamasıyla işverene asgari ücret yüküyle ilgili yeni düzenlemelerin getirilebileceği mesajını verdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başbakan Davutoğlu, asgari ücret tartışmalarıyla ilgili şunları söyledi:

"Tekrar söylüyorum. Biz bir vaadi düşünmeksizin yapmayız. Kesinlikle bütün vaatlerimiz gibi asgari ücret de 1300 TL’ye çıkarılması için gerekli teşebbüsler yapılacak. 1.300 taahhüdümüz yerine getirilecek. Ek çalışma gerekiyorsa yaparız. Türkiye ekonomisini zayıflatmayacak, kayıt dışına yol açmayacak ek tedbiri değerlendiririz."

İşverenler ne demişti?

Türkiye hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yaklaşık yüzde 75'ini gerçekleştiren İHKİB'in Başkanı Hikmet Tarıverdi asgari ücretin 1.300 TL olması durumunda üretimin Romanya, Bulgaristan, Slovakya, Moldova ve Mısır gibi ülkelere kayabileceğini ifade etmişti.