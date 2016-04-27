Davutoğlu'ndan 1 Mayıs açıklaması

Başbakan Ahmet Davutoğlu 1 Mayıs İşçi Bayramı'na ilişkin "1 Mayıs'ta provokasyon yapanlar çıkabilir. Bunu fırsat bilerek Türkiye'deki güvenlik ortamını tehdit etmek isteyenler çıkabilir. En büyük güvencemiz, işçilerimizin, emekçilerimizin bu konuda gösterecekleri dirayettir" dedi.

Doğan Haber Ajansı’ndan (DHA) Hakime Torun’un haberine göre, Çankaya Köşkü'nde sendika temsilcileriyle bir araya gelen Davutoğlu yaptığı konuşmada “ Bizim için helal lokmadan daha onurlu bir şey yoktur. 1977 olaylarında hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. İşçi, memur konfederasyonlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde 1 Mayıs'ı gerilim ve çatışma alanı olmaktan çıkarıp, birlik ve kardeşlik günü kılacak güzel bir mutabakat sağlandı. Bunun bir gelenek hale gelmesini, her bir 1 Mayıs öncesinde bu sofrada buluşup, işçi ve emekçi kardeşlerimizin sorunlarını hep beraber istişare etmeyi gönülden arzu ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Çankaya'da yapılan görüşmeye, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan ve Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk katıldı.

Kamu idarelerine yeni personel alımı yapılacak

Öte yandan, taşeron işçilerin kadrolaşmasına ilişkin yapılan düzenlemeyi açıklayan Başbakan, "Hazırladığımız tasarı ile kamu idareleri için yeni bir sözleşmeli personel sistemi getiriyoruz. Sözleşmeli personeller memur maaş artışlarından giyim yardımı gibi sosyal haklardan yararlanacak, sendikalara üye olacak" dedi.

Davutoğlu şunları söyledi:

“Hazırladığımız tasarı ile kamu idareleri için yeni bir sözleşmeli personel sistemi getiriyoruz. Sözleşmeli personeller memur maaş artışlarından giyim yardımı gibi sosyal haklardan yararlanacak, sendikalara üye olacak. Bu model kapsamında istihdam edileceklerle 3 yıllık sözleşme imzalanacak. Ayrıca aile yardımı ve giyecek yardımı gibi sosyal hak ve yardımlardan da yararlanabilecek.

İşgücü piyasamızı daha esnek hale getirmek için çalışmamıza devam ediyoruz. Kamuda çalışacak olan taşeronlarımızın daha hakça bir paylaşımdan faydalanmalarını sağlayacağız. Her kurum kendi bünyesinde bir takım sınavlar yaparak bu istihdamı sağlayacak.”

Başbakan Davutoğlu'nun konuşmasının ardından, basına kapalı olarak devam eden yemeğe, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Selçuk Özdağ ve Mehdi Eker, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Kamu-Sen Genel Başkanı İsmail Koncuk katıldı.