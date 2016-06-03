Davutoğlu’na tezahürat: Sen başbakansın, cumhurbaşkanısın!

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu cuma namazını Süleymaniye’de kıldıktan sonra bir vatandaş "Sen Başbakansın, Cumhurbaşkanısın" diye bağırdı.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Davutoğlu, caminin bitişiğinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesini ziyaret etti.

Süleymaniye Camii’nde Cuma namazı kılan Ahmet Davutoğlu, cami avlusunda kendisini bekleyen vatandaşları selamladı. Bu sırada bir vatandaş Davutoğlu’nun yanına gidip onunla tokalaştıktan sonra, "Sen Başbakansın, Cumhurbaşkanısın" diye bağırdı. Davutoğlu, daha sonra caminin bitişiğindeki Kanuni Sultan Süleyman’ın türbesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından Davutoğlu, arka kapıdan çıkarak ayrıldı.