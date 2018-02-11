Davutoğlu'na tepki: Bıyığının tek bir teli bile titremedi!

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur” diyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi. Hakan, "Suriye’nin ahı, titretti arşı ve fakat bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor. Ve galiba da hiç titremeyecek" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok’ demiş Ahmet Davutoğlu" başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur” demiş Ahmet Davutoğlu.

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Son 7 yılda ne oldu Suriye’de?

Şöyle alt alta yazalım:

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- O güzelim Halep şehri elden gitti.

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- O güzelim Şam tarumar oldu.

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- Binlerce kişi öldü, ölmeye devam ediyor. Öksüz olmak, yetim kalmak milli spor haline geldi Suriye’de.

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- Suriye, emperyalist güçlerin maşalar kullanarak yürüttükleri kirli bir savaşın savaş alanı hâline geldi.

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- Milyonlarca Suriyeli zelil oldu, perişan oldu, mülteci oldu.

- Türkiye, tam üç buçuk milyon Suriyeliyi içine almak zorunda kaldı.

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- Suriye her türlü terör örgütünün cirit attığı bir yer haline geldi.

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- Zalim Esad devrilmediği gibi, zalim Esad’ın zalimliklerini solda sıfır bırakacak zalimliklerin sahnesi oldu Suriye.

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- İsrail, Suriye’deki gelişmeleri keyifle izledi, izliyor.

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- Mezhep çatışmalarının fitili ateşlendi.

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- Afrin Harekâtı’nı gerekli kılacak şartların meydana gelmesine kapı aralandı.

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- Müslümanların Müslümanları öldürdüğü, Trump ile Putin’in de Müslümanların birbirlerini öldürmesi üzerinden oyunlar çevirdiği bir alan oldu Suriye.

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Velhasıl...

Suriye’nin ahı, titretti arşı!

Ve fakat...

Bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor.

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Ve galiba da hiç titremeyecek.