T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu'na tepki: Bıyığının tek bir teli bile titremedi!

"Milyonlarca Suriyeli zelil oldu, perişan oldu, mülteci oldu"

11 Şubat 2018 12:02

Hürriyet yazarı Ahmet Hakan, “Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur” diyen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'na tepki gösterdi. Hakan, "Suriye’nin ahı, titretti arşı ve fakat bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor. Ve galiba da hiç titremeyecek" dedi.

Ahmet Hakan'ın "Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok’ demiş Ahmet Davutoğlu" başlığıyla yayımlanan (11 Şubat 2018) yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Suriye’yle ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur” demiş Ahmet Davutoğlu.

*

Son 7 yılda ne oldu Suriye’de?

Şöyle alt alta yazalım:

*

- O güzelim Halep şehri elden gitti.

*

- O güzelim Şam tarumar oldu.

*

- Binlerce kişi öldü, ölmeye devam ediyor. Öksüz olmak, yetim kalmak milli spor haline geldi Suriye’de.

*

- Suriye, emperyalist güçlerin maşalar kullanarak yürüttükleri kirli bir savaşın savaş alanı hâline geldi.

*

- Milyonlarca Suriyeli zelil oldu, perişan oldu, mülteci oldu.

- Türkiye, tam üç buçuk milyon Suriyeliyi içine almak zorunda kaldı.

*

- Suriye her türlü terör örgütünün cirit attığı bir yer haline geldi.

*

- Zalim Esad devrilmediği gibi, zalim Esad’ın zalimliklerini solda sıfır bırakacak zalimliklerin sahnesi oldu Suriye.

*

- İsrail, Suriye’deki gelişmeleri keyifle izledi, izliyor.

*

- Mezhep çatışmalarının fitili ateşlendi.

*

- Afrin Harekâtı’nı gerekli kılacak şartların meydana gelmesine kapı aralandı.

*

- Müslümanların Müslümanları öldürdüğü, Trump ile Putin’in de Müslümanların birbirlerini öldürmesi üzerinden oyunlar çevirdiği bir alan oldu Suriye.

*

Velhasıl...

Suriye’nin ahı, titretti arşı!

Ve fakat...

Bizim Ahmet Davutoğlu’nun bıyığının tek bir teli bile titremedi, titremiyor.

*

Ve galiba da hiç titremeyecek.

ETİKETLER

Ahmet HakanSuriyeAhmet Davutoğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24