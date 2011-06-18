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DAVUTOĞLU'NA TEBRİK YAĞIYOR ANKARA (A.A)

18 Haziran 2011 01:35

-DAVUTOĞLU'NA TEBRİK YAĞIYOR ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD, İngiltere, Norveç, BAE ve Yunanistan dışişleri bakanlarıyla telefonla görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere Dışişleri Bakanı William Hague, Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el Nahayan, Davutoğlu'nu arayarak, seçimlerde AK Parti'nin elde ettiği başarıdan dolayı tebrik etti. Davutoğlu'nun Clinton ve Hague ile görüşmelerinde, Ortadoğu'daki gelişmeler ve Suriye'deki durumun da ele alındığı belirtildi. Davutoğlu ayrıca, Yunanistan'da oluşturulan yeni kabinede Dışişleri Bakanlığına atanan Stavros Lambrinidis'i telefonla arayarak tebrik etti. Davutoğlu, Yunanistan'ın eski Dışişleri Bakanı Dimitri Druças'ı da telefonla arayarak bir süre görüştü.

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