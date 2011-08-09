Davutoğlu'na Şam'da protokol ayıbı

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’nun Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ile günlerdir beklenen kritik görüşmesi gerilimli bir ortamda gerçekleştirildi. Davutoğlu’nun görüşmede, Başbakan Erdoğan’ın halka yönelik şiddete son verilmesi çağrısını iletti. Heyetler arası ve ikili görüşme toplam 6 saat sürdü. Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanı Davutoğlu bir açıklama yapmadı ancak görüşmeye ilişkin ilk bilgiyi Suriye haber ajansı geçti. Ajans, Türkiye'nin mesajına karşılık Esad'ın, 'terörist grupların peşini bırakmayacağını' söylediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını iletmek üzere bu sabah Şam'a gitti. Ancak ziyaret gerekçesinden rahatsızlığını daha önce belli eden Başkan Beşşar Esad’ın siyasi danışmanı Dr. Shaaban “Davutoğlu sert mesaj getirirse karşılığını da alır” mesajı vermişti. Ziyaretin gerilimli geçeceği daha Şam havalimanında ipuçları vermeye başladı.



Davutoğlu ve beraberindeki heyeti, Şam havaalanında Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim değil, yardımcısı Abdülfettah Ammura karşıladı. Şam yönetiminin bu tavrı rahatsızlığının göstergesi olarak yorumlandı.

Bakan Davutoğlu'nun Esad ile saat 11.00 sıralarında başlan görüşmesine Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim de katıldı. Dışişleri yetkililerinin de katıldığı heyetler arası görüşme yaklaşık 4 saat sürdü. Davutoğlu ve Esad 2 saati aşkın bir süre de başbaşa görüştü. Davutoğlu görüşmenin ardından bir açıklama yapmadı.





'Terörist grupların peşini bırakmayacağız'



Görüşmeye dair ilk bilgi Suriye haber ajansından geldi. Suriye haber ajansı, Beşşar Esad'ın, Ahmet Davutoğlu'na, terörist grupların peşini bırakmayacaklarını söylediğini duyurdu..





AB: Umarız Esad, Erdoğan'ın mesajını alır





AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'un sözcüsü Michael Mann, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Şam ziyaretine önem verdiklerini belirterek Davutoğlu'nun Şam'a götürdüğü mesajın, Esad yönetimi tarafından dinleceğini umduklarını ifade etti.



ABHaber'e özel mülakat veren Michael Mann, "Soruna barışcı yollardan çözüm bulunması önemli. Umarız Davutoğlu'nun Şam'da dile getireceği telkinler, Esad tarafından iyi anlaşılır ve hayata geçirilir" dedi.



Mann, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamaların altını çizerek gerçekten uluslararası kamuoyunun Esad'a karşı sabrının sonuna gelindiğini kaydetti.



AB ile Türkiye arasında Suriye konusunda aynı yaklaşım olduğuna işaret eden Mann, "Barışçı gösteri yapan halka şiddet kullanılması kabul edilemez. Esad yönetiminin Suriye halkına uyguladığı şiddet şok edici" diye konuştu.





Ankara tedbirleri değerlendirdi





Dün Ankara’da Suriye’yle ilgili yoğun bir diplomasi trafiği yaşandı. Hem Başbakanlık’ta toplanan “Dış Güvenlik Zirvesi”nin hem de Bakanlar Kurulu’nun gündeminde en üst sırayı Suriye’deki olaylar aldı.



Toplantılarda Suriye tarafında “tampon bölge” kurulmasını da içeren tüm senaryolar değerlendirilirken, ABD ile Şam yönetimine yönelik sert tedbirler konusunda pazarlık yapıldığı öğrenildi.



Suriye zirvesinde Davutoğlu’nun ziyaretinde, Esad’a “Sonunuzun diğer Arap liderleri gibi olmasını arzulamıyoruz” mesajı vermesi öne çıkarken, Erdoğan’dan yazılı bir mesaj götüreceği de öne sürüldü.





Washington'dan Ankara'ya sürpriz temsilci





Davutoğlu’nun bugünkü kritik ziyareti öncesi Ankara ile Washington arasında iki kez temas oldu.



ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton’ın önceki gece Davutoğlu’nu telefonla aramasından sonra dün de Bakanlık Suriye Masası Şefi Fred Hof ve ABD Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Dışişleri’nde Türk yetkililerle görüştü.



Görüşmelerde Hof, Türk tarafının Suriye nezdinde ne gibi yaptırım ve tedbirlerden yana olduğunu öğrenmeye çalışarak, “Başkan Obama Suriye’de yaşananlardan çok üzgün. Bu nedenle bir an önce harekete geçilmesini istiyor. Reformlar konusunda Esad’dan ümidini kesti. Bundan dolayı sert tedbirlerin devreye girmesinden yanayız” dedi.



Ankara ise Hof’a, “Davutoğlu’nun yapacağı görüşmeyi beklememiz lazım. Bu görüşme sonrası yeni bir yol haritası belirleyebiliriz. Bizden hemen sert tedbir beklemeyin. Bölgenin yeniden bir sorunlar yumağı haline gelmesini istemiyoruz” mesajını verdi.











