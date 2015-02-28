Davutoğlu'na rağmen Meclis'e ikinci torba yasa geliyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Bundan sonra torba düzenleme yapmayın” uyarısına rağmen Meclis'e ikinci bir torba yasa gelecek.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, çalışmalarına en geç 7 Nisan’da seçim molası verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM), acil düzenlemelerin yetişmeme olasılığına karşı yine ‘torba’ düzenleme gündeme geldi. AKP, TBMM’de halen yasalaşmayı bekleyen tasarıların öncelikli maddeleri ile bazı bakanlıklardan gelen önerileri içine alan, ikinci bir torba tasarı hazırlıyor. TBMM’de internet yasakları ve kamulaştırmanın da aralarından bulunduğu 30 maddelik bir ekonomik torba düzenlemesi de yasalaşmayı bekliyor. Edinilen bilgiye göre, muhalefetin direnci nedeniyle iki haftadan beri sadece üçte biri görüşülen “İç Güvenlik Paketi” en geç 7 Nisan’da tatile girmek zorunda olan Genel Kurul’un takvimini altüst etti. Güvenlik Paketi’nin üç bölümü yasalaştıktan sonra kalan maddeler geri çekilmezse, 10 Mart’a kadar ancak yasallaşacağını öngören iktidar partisi, kalan üç haftalık süreyi verimli kullanmak istiyor. Bu nedenle, acil düzenlemeleri içine alan sürpriz bir torba yasa çalışması başlatıldı.

Maketten satışa düzen

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Bundan sonra torba düzenleme yapmayın” uyarısına rağmen bu hazırlanan ikinci torba olacak. Yeni düzenlemeye göre, halen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı olan Yapı Kooperatifleri, artık Gümrük Bakanlığı’nın sorumluluğuna verilecek. Daha önceki düzenlemede tüm kooperatifler, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bağlanırken, bir tek yapı kooperatifleri konusu gereği Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bırakılmıştı. Düzenlemede, maketten ev satışına ilişkin önemli maddeler de yer alacak. Buna göre, maketten ev satışında zorunlu olan 36 ayda teslim süresi, 42 aya çıkartılacak. Konut almak isteyenlerin cayma hakkı da genişletiliyor. 30 aya kadar olan sürede konut almaktan vazgeçenler, yüzde 2 ceza ödeyerek, 30 aydan sonra vazgeçenler ise konut bedelinin yüzde 4’ü kadar ceza ödeyerek, konut almaktan vazgeçebilecek. Bu kişilerin yaptıkları ödemeler, daha önce olduğu gibi 3 ay içinde değil, 6 ay içinde sahiplerine geri ödenmek zorunda olacak.

Bankacılık da giriyor

Hazırlıkları süren düzenlemede, halen Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bekleyen Bankacılık Tasarısı’nın “süreli” maddeleri de yer alacak. Kredi Sigorta Fonu’ndaki 1 milyar liralık güvence, 2 milyar liraya çıkartılacak. Bakanlar Kurulu’na da bunun on katına kadar arttırma yetkisi verilmesi de tartışılıyor. Yeni düzenlemeye imar, imalat ve denizcilik sektörü ile ilgili düzenlemelerin konulacağı da dile getiriliyor. Torbada, çeyiz yardımı gibi seçim öncesi açıklanan sosyal yardımlar da yer alacak.