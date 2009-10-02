Davutoğlu'na 'pankartlı' Güler Zere protestosu

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na Brüksel'de konuşma yaparken pankartlı Güler Zere protestosu yapıldı.



DHKP-C ÜYELERİNDEN DAVUTOĞLU'NA BRÜKSEL'DE GÜLER ZERE PROTESTOSU- VİDEO İÇİN TIKLAYIN...



PROTESTO ANI- FOTOĞRAF GALERİSİ İÇİN TIKLAYIN...



Davutoğlu'nun konuşması sırasında DHKP-C üyesi Bahar Kimyongür ve eşi Deniz Demirkapı içeriye girerek, "Güler Zere'ler ölmesin" diyerek Davutoğlu'nu protesto ettiler. Konuşmasına bir süre devam etmeye çalışan Davutoğlu daha sonra eylemcilere dönerek 'Güler Zere ölmeyecek. Hiçbir çocuk ölmeyecek, o bizim çocuğumuz sizin değil" dedi.

Güler Zere, DHKP-C üyesi olduğu gerekçesiyle 34 yıl hapis cezasına çarptırılmış ve 14 yılını hücrede geçirdikten sonra kansere yakalanmıştı.

Geçtiğimiz şubat ayından bu yana, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi mahkum koğuşunda ağız içi kanseri hastalığı nedeniyle tedavisi süren tutuklu hükümlü Zere'nin serbest kalması için zaman zaman protesto eylemleri gerçekleştiriliyor.

İkili görüşmeler

Uçağı arızalandı

Davutoğlu, bugün (02.10.09) Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ve Genişlemeden sorumlu Komiser Olli Rehn ile birer görüşme gerçekleştirecek. Görüşmelerde, başta 14 ekim tarihinde yayınlanacak 2009 İlerleme Raporu olmak üzere, Türkiye-AB ilişkileri ile uluslararası ve bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor.Bakan Davutoğlu cumartesi (03.10.09) günüyse ,'European Policy Center' adlı düşünce kuruluşu ile TUSKON tarafından ortaklaşa düzenlenecek kahvaltılı toplantıda 'Türkiye ve AB: Dış Politikada sinerjiyi yakalamak' başlıklı bir konuşma yapacak.Davutoğlu, Brüksel'deki temaslarının ardından, Azerbaycan'da düzenlenecek olan Türk Dili Konuşan Ülkeler Devlet Başkanları Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e refakat etmek üzere Nahçıvan'a geçecek.Dışışleri Bakanı Davutoğlu’nu Brüksel’e götürmek üzere dün akşam 10.30’da Ankara’dan havalanan falcon tipi 10 kişilik özel uçak kalkıştan 20-25 dakika sonra pilotin hidrolik sistemde bir arıza olasılığı görmesi üzerine Esenboga’ya geri döndü.Yakıt denetimi yapılan uçak yarım saat sonra tekrar havalandı ve sabaha karşı Türkiye saatiyle 3’te Brüksel’e ulaştı.Uçakta Davutoğlu ve danışmanlarının yanısıra medyadan Mehmet Altan, Derya Sazak ve Zeynep Göğüş de bulunuyordu.