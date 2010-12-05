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DAVUTOĞLU'NA İRAN TEŞEKKÜRÜ ANKARA (A.A)

05 Aralık 2010 22:00

-DAVUTOĞLU'NA İRAN TEŞEKKÜRÜ ANKARA (A.A) - 05.12.2010 - AB'nin Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu arayarak İran ile görüşmelerin gerçekleşmesine yönelik katkılarından dolayı teşekkür etti. İran'ın nükleer başmüzakerecisi Said Celili ile yarın İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya gelecek olan Ashton, görüşmeler öncesinde bugün Davutoğlu'nu aradı.  Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ashton, Davutoğlu'na görüşmelerin gerçekleşmesi için şimdiye kadar yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etti. Davutoğlu ile Ashton ayrıca görüşmelerde yer alacak hususlara ilişkin görüş alışverişinde de bulundu. İran'ın nükleer dosyası ile ilgili bu görüşmeler yarın ve Salı günü Cenevre kentinde yapılacak.

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