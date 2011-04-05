-DAVUTOĞLU'NA BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ MEKTUBU VİYANA (A.A) - 04.04.2011 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı(AGİT) medya temsilcisi Dunya Mijatoviç, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na bugün bir mektup yazarak, Türkiye'deki "basın özgürlüğünün gereği gibi uygulanmamasından duyduğu kaygıları" dile getirdi. Mektubunda AGİT'in medya özgürlüğüne ilişkin aldığı ve Türkiye'nin de üye ülke olarak uygulamakla yükümlü olduğu kararları hatırlatan Mijatoviç, "AGİT medya temsilciliği olarak ülkenizde medya özgürlüğüne ilişkin yapılacak reformların hazırlanmasında ve uygulanmasında yardımcı olmaya hazırız" ifadesini kullandı. Türkiye'de gözaltına alınan ve tutuklanan gazetecilerin sayısının yüksek olduğunu ifade eden Mijatoviç, "bu sayının artacağından büyük endişe duyduğunu" belirtti. Mektubunda, AGİT'in basın özgürlüğüne verdiği önemi de hatırlatan Mijatoviç, Türkiye'nin de AGİT'in basın özgürlüğüne ilişkin aldığı kararlara uymayı ve uygulamayı taahhüt ettiğini belirtti. Her ülkenin terörle mücadele etmek ve halkını teröre karşı koruma hakkına sahip olduğuna işaret eden Mijatoviç, "Güvenlik operasyonlarının basın kanunlarına ve medya özgürlüğüne aykırı olmaması gerektiğini" vurguladı Gazetecilerin hassas bazı konularda hazırladıkları haberlerin "kamuoyu tarafından bilinmesi gerektiğine" işaret eden Mijatoviç, "Türk otoritelerinin bu hassas haberlerin halk tarafından duyulması için engel değil yardımcı olması gerektiğini" savundu.