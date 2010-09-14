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DAVUTOĞLU'NA "BAŞARININ SIRRINI" SORDU ANKARA (A.A)

14 Eylül 2010 16:21

-DAVUTOĞLU'NA "BAŞARININ SIRRINI" SORDU ANKARA (A.A) - 14.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na 12 Eylüldeki halk oylamasının sonucu dolayısıyla tebrik telefonları geliyor. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nu Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitri Druças, İspanya Dışişleri Bakanı Miguel Angel Moratinos ve İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki arayarak, halk oylamasında elde edilen başarı için kutladı. Moratinos görüşmede esprili bir dille Davutoğlu'na, "Sırrınızı öğrenebilir miyiz" diye sordu. Bu görüşmelerde referandum sonuçlarının yanı sıra ikili konuların da kısaca ele alındığı, önümüzdeki döneme ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.

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