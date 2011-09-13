-Davutoğlu'na "21. yüzyılın lideri" ödülü SARAYBOSNA (A.A) - 13.09.2011 - Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'da merkezi bulunan ve eski Hırvatistan Devlet Başkanı Styepan Mesiç'in onursal başkanlığını yaptığı, üyelerinin çoğu Boşnak, Hırvat ve Sırp entelektüellerden oluşan ''Internatıonal League of Humanists'' (Uluslararası Hümanistler Ligi), Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu ''21. yüzyılın lideri'' ödülüne layık gördü. Uluslararası Hümanistler Ligi Genel Sekreteri Zdravko Şurlan, eski Yugoslavya'nın entelektüellerinin girişimiyle 1974 yılında Dubrovnik'te temelleri atılan, 1976 yılında ise ABD'nin Philadelphia kentinde aralarında Türkiye'den 7 kişilik heyetin de bulunduğu katılımcılarla Uluslararası Hümanistler Ligi'nin kurulduğunu ve bugüne kadar birçok önemli çalışmaya imza attıklarını söyledi. Kendilerinin bugüne kadar Saraybosna'yı savaştan sonra ziyaret eden Papa 2. Jean Paul ile 2010 yılında yaşamını yitiren Uluslararası Olimpiyatlar Komitesi Başkanı Juan Antonio Samaran'a ödül verdiklerini belirten Şurlan, bu defa Bosna-Hersek ve Balkanlar'da barış ve diyaloğa sağladığı katkılarından dolayı Davutoğlu'nu ödüle layık gördüklerini kaydetti. Türkiye'nin ve Davutoğlu'nun bugüne kadar Bosna-Hersek için çok önemli çabalar sarf ettiğini belirten Şurlan, ''Özellikle Dışişleri Bakanı Davutoğlu, eski Yugoslavya'nın dağılmasıyla ortaya çıkan küçük ülkelerin birbiriyle yaklaşmasına önemli katkı sağladı'' dedi. Şurlan, Davutoğlu'nun, Balkanlar'da yer alan ülkeleri, birbirini sayan ve birbiriyle uzlaşan, bölgeyi barış ve istikrar haline getirmek için çaba gösterdiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: ''Biz de Ahmet Davutoğlu'nun Balkanlar ve Bosna-Hersek için yaptığı bu çalışmaları görmezden gelemezdik. Kendisi diyalog kültürüne ölçülemez katkı vermiştir. Davutoğlu, barışın, diyaloğun kapılarını aralayan, bu dalgalı topraklarda nasıl bir arada yaşanması gerektiğinin yolunu gösteren bir liderdir. Bu yüzden Uluslararası Hümanistler Ligi Başkanlığı, kendisini 21. Yüzyıl'ın lideri ilan etme kararı aldı. Bu nedenle kendisine 21. Yüzyıl'ın lideri ödülü vereceğiz.'' Zdravko Şurlan, Davutoğlu'na layık görülen ödülün, Bosna Hersek'i tek, herkesin eşit haklara sahip olduğu ülke olarak gören Boşnak, Hırvat ve Sırpların ortak bir kararı olduğunu söyledi.