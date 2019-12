-DAVUTOĞLU: KATKIDA BULUNMAYA HER ZAMAN HAZIRIZ İSTANBUL (A.A) - 24.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai'nin, Türkiye'nin yapacağı katkıları açık bir şekilde dile getirdiğini belirterek, ''Bundan sonra da bize gelecek her teklifi, Afganistan hükümetinin kabul ettiği her süreci Türkiye'de yürütmeye, Türkiye dışında yürüyebilecek süreçlere katkıda bulunmaya her zaman hazırız'' dedi. Bakan Davutoğlu, Tayland Dışişleri Bakanı Kasit Piromya ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Davutoğlu, Türkiye ve Tayland'ın Asya'da çok özel konumda bulunan, geçmişte sömürge tecrübesi olmayan, bağımsızlığına düşkün, ulusal onuru kuvvetli ve çok köklü devlet geleneğine sahip iki devlet olduğunu söyledi. Türkiye ve Tayland'ın, ekonomik potansiyel, nüfus potansiyeli ve bölgelerinde oynadıkları rollerin birbirine çok benzediğini ifade eden Davutoğlu, iki ülke arasında geliştirilecek ilişkilerin, her iki ülkenin ikili ilişkilerini ve potansiyelini geliştirmenin yanında, uluslararası alana ve barışa katkı yapmalarını beraberinde getireceğini kaydetti. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, 2008 yılında diplomatik ilişkilerinin 50. yılını kutlayan iki ülkenin, gelecek dönemde en üst düzeyde ziyaretleri artırmayı düşündüğünü bildirdi. Görüşmede, siyasi ve ekonomik ilişkiler bağlamında parlamentolararası dostluk grupları kurulması, askeri işbirliği anlaşması, savunma sanayii anlaşması, serbest ticaret anlaşması gibi önemli konuları ele aldıklarını, tarihi ve kültürel ilişkilerde yeni anlaşmalar hazırladıklarını belirten Davutoğlu, ilk üst düzey ziyaretlerde bu anlaşmaları karşılıklı teyit etmeyi umduklarını söyledi. Davutoğlu, ''Türkiye-Tayland ortak eylem planını bir an önce sonuçlandırıp, ilişkilerimize stratejik nitelik kazandırmaya kararlıyız'' diye konuştu. Bölgesel konularda da istişarelerde bulunduklarını ifade eden Davutoğlu, ''Tayland, kendi bölgesinde çok tecrübe sahibi bir ülke. Önümüzdeki dönemde Güneydoğu Asya'ya ciddi bir açılım çalışması içerisindeyiz'' dedi. ASEAN grubuyla kapsamlı bir stratejik ilişki geliştirdiklerini belirten Davutoğlu, bu ilişkileri gelecek dönemde daha da geliştirmeye kararlı olduklarının altını çizdi. Uluslararası alanda işbirliği yapmaya karar verdiklerini bildiren Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Kendisi, Medeniyetler İttifakı bağlamında bazı faaliyetlerin Tayland'da yapılması için bizden destek talep etti. Bunu memnuniyetle kabul ettik. Tayland'ın, medeniyetlerin kesişme noktasında bir ülke olduğunu gayet iyi biliyorum. Önümüzdeki dönemde küresel kültürel ilişkiler, kültürler ve dinler arası diyalog bağlamında ortak bazı çalışmalar yapmayı düşünüyoruz. Diğer uluslararası örgütlerde de birlikte çalışmaya devam edeceğiz.'' Davutoğlu, sadece ikili ilişkiler bağlamında değil, bölgesel işbirliği bağlamında da potansiyel bulunduğunu, ASEAN ile ilişkilerde Tayland'ın bölgede öncü rol oynamasını istediklerini, Tayland için de Türkiye'nin birçok bölgeye açılış kapısı olduğunu ifade etti. -SORULAR- Konuşmasının ardından soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Afganistan Cumhurbaşkanı Karzai'nin, ''Türkiye, Taliban'ın olası bir merkezine ev sahipliği yaparsa, bu yoldan seve seve yürürüz'' açıklamasının hatırlatılması üzerine, şöyle konuştu: ''Biz Afganistan'ın istikrarını, barışını, iç huzurunu, Türkiye'nin barışı, istikrarı, iç huzuru gibi önemli görüyoruz. Dost ve kardeş bir ülkedir. Asya'nın kalbidir. Asya istikrarının en önemli ülkesidir. Afganistan'da iç barışı sağlayacak her türlü girişimin içinde oluruz, olduk ve olmaya devam edeceğiz. Sayın Karzai bugün çok önemli bir açıklamada bulundu. Belli bir mahremiyet içinde yürütülen çalışmalar vardı. Sayın Karzai daha da açık şekilde aslında Türkiye'ye bir çağrıda bulundu ve Türkiye'nin yapacağı katkıları açık bir şekilde dile getirdi. Kendisine müteşekkiriz bu güven dolayısıyla. Bu güvenin hakkını da her düzeyde vermeye hazırız. Atılacak her adımı Türkiye olarak yakından takip ediyoruz. Bundan sonra da bize gelecek her teklifi, hangi taraftan gelirse gelsin, Afganistan hükümetinin kabul ettiği her süreci Türkiye'de yürütmeye, Türkiye dışında yürüyebilecek süreçlere katkıda bulunmaya her zaman hazırız. İnşallah ülkemiz dünya barışına katkı yapma öncü rolünü sürdürmeye devam edecek. Afganistan ise bizim için bir vazife, ekstra bir misyon değil.'' -''DOĞAL OLARAK STRATEJİK ORTAKLAR OLABİLİRİZ''- Tayland Dışişleri Bakanı Kasit Piromya da bu sene Türkiye'ye ikinci gelişi olduğunu belirterek, bu ikinci ziyaretin bile iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirme konusunda kararlılıklarını gösterdiğini kaydetti. Piromya, iki ülke arasında gerek ekonomik, gerek siyasi alanda birçok benzer nokta bulunduğunu ve bu konuda ilişkileri sürdürmeye kararlı olduklarını vurgulayarak, ''Her birimiz bölgelerimizde stratejik bir rol oynayabiliriz. Bu noktada doğal olarak stratejik ortaklar olabiliriz'' dedi. Kurulacak işbirliğinin son derece kapsamlı olmasını ümit ettiğini kaydeden Piromya, her iki hükümetin de bütün bu hedeflerin gerçekleştirilmesi yönünde özel sektörün katılımını teşvik etmeye çalıştığını söyledi. Piromya, gelecek yıl çeşitli alanlarda imzalanacak anlaşmaları sonlandırmayı ümit ettiklerini bildirerek, ''Siyasi irade ve kararlılık zaten mevcut. Tek yapmamız gereken bunları eyleme dökmek'' diye konuştu. İki ülke ilişkilerinin geleceğini parlak gördüğünü ifade eden Piromya, tarım ve yenilenebilir enerji alanlarında işbirliği olanakları gördüğünü belirtti.