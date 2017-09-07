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Davutoğlu'dan Şerif Mardin mesajı: Talebesi olmaktan onur duydum...

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA)-ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, kendisinin de doktora hocası olan Şerif Mardin'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı

07 Eylül 2017 00:52

Özgür ALTUNCU/İSTANBUL,(DHA)-ESKİ Başbakan ve Ak Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, kendisinin de doktora hocası olan Şerif Mardin\'in vefatı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Türkiye\'nin çok kıymetli bir ilim adamını kaybettiğini belirten Davutoğlu, \"Türkiye, meslek ahlakı ile mütemayiz bir münevveri, zarafeti ile maruf bir beyefendiyi kaybetti; ben de doktora hocamı, ilim hayatımda örnek aldığım bir büyüğümü kaybettim. Kendisinden eğitim almaktan, sürekli teşrik-i mesaide bulunmaktan onur duyan bir talebesi olarak muhterem Şerif Mardin Hocam\'a Allah\'tan rahmet, Türk ilim dünyasına, öğrencilerine, sevenlerine ve aziz milletime baş sağlığı diliyorum \"dedi. 
Şerif Mardin\'in seçtiği konular ve yazdığı eserlerle hâkim ideolojinin tarih ve toplum tasavvurunu kökten sarstığını ifade eden Davutoğlu mesajını şu sözlerle sürdürdü: Tarihimizle sahici bir ilişki kurmamıza büyük katkılarda bulundu. Türk modernleşmesi, batıcılık, laiklik, din-devlet ve din-toplum ilişkileri gibi alanlarda getirdiği özgün perspektifle, tarihimizi ve bugünümüzü doğru anlamamıza yardımcı olacak pek çok kavram üretti. Türkiye\'de sosyal bilim geleneğinin kurucu isimleri arasında mutlaka Şerif Mardin Hocamızın ismi en üst sıralarda yer alacaktır. Aileden gelen ilim geleneğini hakkıyla yaşatıp daha ilerilere taşıyan son derece değerli bir aydın olarak her zaman hatırlanacaktır.
Ömrünün son demlerinde bile, yataktan kalkamayacak kadar rahatsız olmasına rağmen bulduğu her fırsatta masasının başında ilmi faaliyetlerine devam etmeye çalıştığına, vereceği derslerden bahsedildiğinde gözlerinin parladığına, onu heyecanlandıran yegâne unsurun ilim olduğuna tüm talebeleri olarak şahidiz. Onun bu heyecanı ve ilim aşkı inanıyorum ki gelecek nesillere eserlerinden sonra bıraktığı en büyük mirası olacaktır. Kendisinden eğitim almaktan, sürekli teşrik-i mesaide bulunmaktan onur duyan bir talebesi olarak muhterem Şerif Mardin Hocam\'a Allah\'tan rahmet, Türk ilim dünyasına, öğrencilerine, sevenlerine ve aziz milletime baş sağlığı diliyorum.

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