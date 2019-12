-DAVUTOĞLU: AFGANİSTAN'A İLGİ DEVAM ETMELİ İSTANBUL (A.A) - 03.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, uluslararası toplumun Afganistan'a ilgisinin devam etmesi gerektiğini belirterek, ''Ancak bu Afganistan'ın egemenliğine saygı ilkesine dayalı bir ilgi olmalı'' dedi. Davutoğlu ile Afganistan Dışişleri Bakanı Zalmay Resul, ''4. Afganistan Bölgesel Ekonomik İşbirliği Konferansı'' kapsamında düzenlenen Afgan İş Forumu'nun ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, konferansa 27 ülke ve 14 uluslararası kuruluştan 200'ü aşkın temsilcinin katıldığını, bunun ciddi bir katılım olduğunu ifade ederek, toplantılara 2 önemli unsuru daha kattıklarını, dün Boğaziçi Üniversitesi'ndeki akademik forumla Afganistan'a katkının akademik boyutunun bilimsel araştırmalarla incelendiğini, bugünkü İş Forumu'nda da Afganistan'ın kalkınmasına özel sektörün katkısını ele aldıklarını anlattı. Davutoğlu, aralık ayında Bölgesel Ekonomik İşbirliği marjında 5'inci Türkiye-Pakistan-Afganistan zirvesini gerçekleştirmeyi düşündüklerini belirterek, şöyle konuştu: ''Çalışmalarımız bir ritm içinde devam edecek, ta ki Afganistan barışa, sükunete ve refaha kavuşana kadar. Bizim için Afganistan'a hizmet etmek Türkiye'ye hizmet etmek gibidir. Orada çalışan diplomatlarımız, büyükelçilerimiz kendi ülkesine hizmet ediyor gibi çalışmaktadır. Oraya giden işadamlarımızı Türkiye'ye yatırım yapıyormuşçasına teşvik ediyoruz, karşılaştıkları her sorunu çözmeye kararlıyız. Bugün vize sorunundan bahsettiler. Bizim için Afganistan kaderi, tarihi, geleceği bizimle aynı olan dost ve kardeş ülkedir. Afganistan'ı hiçbir zaman, hiçbir zeminde yalnız bırakmayacağız. Bütün uluslararası forumlarda Afganistan'ın sözcüsü olduk, olmaya devam edeceğiz. Afganistan'ın her metrekaresinde katkıda bulunmaya çalıştık ve bulunmaya devam edeceğiz. Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı dış yardım programını Afganistan'a uyguluyoruz. Afganistan ordusunu eğitmeye devam edeceğiz. Afganistan'a Cumhuriyetin ilk yıllarında olduğu gibi her türlü kapasite geliştirme ve kurumsal faaliyetleri güçlendirme kapsamında faaliyetleri sürdüreceğiz. Bu katkıları Afganistan'a barış, huzur, sükunet gelene kadar ve her bir Afgan kardeşimizin barış içinde yaşaması sağlanana kadar sürdüreceğiz.'' -''2010 DÖNÜM NOKTASI''- Dışişleri Bakanı Davutoğlu, bir gazetecinin ''2010 yılında Afganistan'da ne kadar yol alındı?'' sorusu üzerine, bu yılın Afganistan için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, 3 konuda ciddi ilerleme sağlandığını, Barış Jirgası'nın toplandığını, parlamento seçimlerinin yapıldığını ve bölgesel sahiplenmenin arttığını anlattı. Uluslararası toplumun, Afganistan'ı artık sadece bir güvenlik riski oluşturan bir sorun olarak görmediğini, Afganistan'da yeniden inşa faaliyeti yapılması ve ulusal uzlaşı faaliyetlerinin desteklenmesi gereken bir sürecin başlaması konusunda kararlılık sergilediğini belirten Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Gerçekten de bir taraftan güvenlik şartları iyileştirilmeli, ekonomik yeniden inşa faaliyetleri yapılmalı ve ulusal uzlaşı faaliyetleri de sağlanmalı. Bu da 2011 için önemli kilometre taşlarını gösteriyor. 2011 yılında Afganistan dostları olan bizlere, komşularına, uluslararası topluma bu 3 alanda büyük görev düşüyor. Afganistan süratle normalleşmeli, kurumların gücü artırılmalı, güvenlik sağlanması ve bu çerçevede konsolidasyon hızla devam etmeli, bölgesel sahiplenme artmalı ve hepimiz Afganistan'a bu konuda mutlak bir taahhütte bulunmalıyız ki, Afganistan'ın istikrarına katkıda bulunabilelim. Uluslararası toplumun Afganistan'a ilgisi devam etmeli, ancak bu ilgi, Afganistan'ın egemenliğine saygı ilkesine dayalı bir ilgi olmalı. Afganistan'da bizim mevcudiyetimiz hiçbir yabancı bir mevcudiyet gibi idrak edilmemeli. Afganistan'ın egemenliği ve sürecin Afganlaşması ilkesi en önemli ilkelerdir. Herkes Afganistan'ın egemenliğine saygı duymalı, herkes bu onurlu halkın duyguları ve hedefleri konusunda onlarla birlikte hareket etmeli. Biz bu konuda uluslararası toplumun artan duyarlılık gösterdiği kanaatindeyiz. Umarım önümüzdeki günler daha parlak olacak.'' -''KATKI VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ''- Davutoğlu, bir gazetecinin ''Uluslararası camia 2-3 yıl içinde Afganistan'a ilgisini geri çekecek. Ama Türkiye dost olmaya devam edecek. Türkiye'nin Afganistan'a yardımı hangi şekillerde sürecek?'' sorusu üzerine, Türkiye için Afganistan ile arasındaki dostluğun, köklü ve gelecekte de devam edecek bir dostluk olduğunu söyledi. Afganistan'da askeri katkıların yanı sıra hastane, okul yaptıklarını, tarım sektöründe çalıştıklarını anlatan Davutoğlu, uluslararası toplumun 2-3 yıl içinde Afganistan'ı terk edeceği düşüncesinin herhangi bir karara dayanmadığını kaydetti. Davutoğlu, ''Türkiye, uluslararası toplumun bir parçası olarak, NATO ve uluslararası toplum orada olduğu sürece katkıları sürdürecek. Ondan sonra da her zaman Afganistan'da bütün bu alanlarda çabasını sürdürecek. Türkiye, Afganistan'daki bütün farklı etnik gruba sahip olan, farklı dil kullanan, farklı mezhepten olan bütün Afgan kardeşlerini eşit görmektedir, yakın diyaloğu vardır. Afganistan yönetimi de talep ettiği sürece ulusal uzlaşı faaliyetlerine her türlü katkıyı verdik, vermeye devam edeceğiz'' diye konuştu.