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Davutoğlu: Zarrab'la hiçbir temasımız olmadı, 'güvence talebi' iddiası yalan!

"FETÖ'cülüğün bir başka türü"

06 Aralık 2017 19:18

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada, ABD'nin İran'a yönelik ambargosunu deldiği iddiasıyla tutuklanan Türkiye ve İran vatandaşı iş adamı Reza Zarrab'ın Davutoğlu'nun başbakanlığı döneminde herhangi bir güvence talebinde bulunmadığı belirtildi. Yazılı açıklamada, "Amerika’da bir davada sanık iken tanık olarak ifade veren şahsın herhangi bir güvence talebi Sayın Davutoğlu döneminde Başbakanlığa intikal etmemiş, kendisinden böyle bir talepte bulunulmamıştır" denildi.

Davutoğlu'nun basın ofisinden yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:

''Temelsiz ve maksatlı bir iddia, bazı siyasilere de dayanarak basın organlarında gündeme getirilmiştir. Sayın Davutoğlu’nu tanıyanlarca asla ciddiye alınmayacak bu hayal ürünü senaryoların art niyetli kişilerce istismar edilmeye devam edilmesi üzerine kamuoyuna açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.

 

"Güvence talebi" yalan

 

Amerika’da bir davada sanık iken tanık olarak ifade veren şahsın herhangi bir güvence talebi Sayın Davutoğlu döneminde Başbakanlığa intikal etmemiş, kendisinden böyle bir talepte bulunulmamıştır.

Ayrıca Sayın Davutoğlu’nun anılan şahısla 17/25 Aralık’tan önce de sonra da, doğrudan ya da dolaylı hiç bir teması, görüşmesi, iletişimi gerçekleşmemiştir.

Türkiye’yi daha önce farklı süreçlerle hedef alanların mevcut davayı da ülkemiz aleyhine kullanmak, milli iradeyi operasyonel amaçlarla tahakküm altına almak niyetlerine karşı uyanık olmak herkesin ortak vazifesidir.

 

FETÖ'cülüğün bir başka türü

 

Sayın Davutoğlu’nun 17/25 Aralık’taki darbe girişimine karşı tavrı da, bu konulardaki ilkesel tutumu da dün nasılsa bugün de öyledir ve aziz milletimizin malumudur. Daha önce 

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