-Davutoğlu yürüyerek Yunanistan'a geçti EDİRNE (A.A) - 30.12.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 4. Büyükelçiler Konfenransı çerçevesinde geldiği Edirne'de Pazarkule sınır kapısından yürüyerek Yunanistan'a geçti. Davutoğlu ile bazı büyükelçiler, bürokratlar ve basın mensuplarından oluşan grup Pazarkule sınır kapısına gelişinde Türk tugayı yetkilileri tarafından karşılandı. Sınırda nöbet tutan bir askerin hudut tekmili vermesinin ardından Davutoğlu ve beraberindeki heyet yürüyerek kapının Yunanistan tarafına kadar geldi. Burada Yunan tugayı yetkililerince karşılanan Davutoğlu, Yunan askerlere Edirne'den getirdiği kurabiye ve badem ezmesinden ikram etti. Yunan tugay komutanının Yunanistan Savunma Bakanı Dimitris Avramopulos'un kendisiyle telefonda görüşmek istediğini söylemesinin ardından, Davutoğlu ve Yunan bakan yaklaşık beş dakika telefonda konuştu. Davutoğlu, Yunan bakanı bir süre dinledikten sonra, "Size Türk halkının ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın barış ve dostluk mesajlarını getirdim. Davetiniz ve konukseverliğiniz için teşekkür ederim Sayın Bakan" diye konuştu. Bakan Davutoğlu, Yunan bakana bu sınır kapısının bir barış köprüsü olduğunu söyleyerek, bu barış ortamının karşılıklı saygı çerçevesinde sonsuza kadar süreceğini iletti. Yunan bakanın kendisini Atina'ya davet etmesi üzerine Davutoğlu, Yunanistan'ı aylar değil haftalar içinde ziyaret edeceğini belirterek, Avramopulos'u Ankara'ya davet etti. Avramopulos'un telefonda Türkçe olarak "İnşallah" demesi üzerine de Davutoğlu, "Çoğu Türk bile sizin kadar düzgün bir şekilde bu kelimeyi telaffuz edemiyor. Bu sadece bir protokol ziyareti değil, kalpten kalbe bir ziyaretti. Size, ailenize, hükümetinize ve halkınıza mutlu yıllar diliyorum" diye konuştu. Bir gazetecinin, Davutoğlu'na, kendisinin sınır çizgisinde durduğunu belirterek, "Tam hangi ülkedeyiz?" diye sorması üzerine, Yunan tugay komutanı, Davutoğlu ve heyet üyelerini sınırın Yunan tarafına davet etti. Daha sonra bir Yunan askere Yunanca teşekkür eden Davutoğlu, heyetle birlikte yürüyerek Türk tarafına döndü. Bakan Davutoğlu, Pazarkule sınır kapısı ziyaretinin ardından, basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. Bu ziyaretle 4. Büyükelçiler Konferansı'nı tamamlamış olduklarını belirten Davutoğlu, "Aslında sembolik anlamda önemli bir faaliyetle konferansı noktalamış olduk" diye konuştu. Dünyanın dört bir tarafından gelen büyükelçilerin hem Yunanistan hem de Bulgaristan'a komşu olan Edirne'de bir barış mesajı ilettiklerini ifade eden Davutoğlu, sınır kapısı ziyareti sırasında önce Türk tarafında kahraman Mehmetçiklerle kucaklaştıklarını, sonra da Yunanistan tarafına geçip oradaki ilgili Yunan yetkililerle görüştüklerini kaydetti.