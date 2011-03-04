-DAVUTOĞLU YUNANİSTAN'A GİDİYOR ANKARA (A.A) - 04.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'ı ziyaret edecek. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Davutoğlu'nun Yunanistan Dışişleri Bakanı Dimitris Druças'ın davetine icabetle, 8-10 Mart 2011 tarihlerinde Yunanistan'ı ziyaret edeceği ve bu bağlamda iki bakanın yeni bir ivme kazanan Türk-Yunan ilişkilerini ele alacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, iki bakanın bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunacağı ifade edildi.