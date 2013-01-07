Davutoğlu: Yunanistan petrol ararsa biz de ararız

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde petrol arama çalışması başlattığı haberleriyle ilgili, "Böyle bir durumda Türkiye de mukabil adımlar atar. Ama buna ihtiyaç hissedilmeyeceğini ümit ediyorum" dedi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde petrol arama çalışması başlattığı haberleriyle ilgili açıklama yaptı.

Davutoğlu, Yunanistan'ın Ege Denizi'nde petrol arama çalışması başlattığı haberleriyle ilgili, ''Böyle bir durumda Türkiye de mukabil adımlar atar. Ama buna ihtiyaç hissedilmeyeceğini ümit ediyorum'' diye konuştu.



'Yunan hükümeti BM'ye başvuracak' iddiası



Öte yandan Yunanistan'ın petrol arama çalışmaları Türkiye ile yaşanacak olası bir Ege sorununa da yol açabilir.

To Vima gazetesinin iddiasına göre Samaras hükümetinin, Yunan kıta sahanlığının dış sınırlarını belirlemek için Birleşmiş Milletler'e (BM) başvuracağı belirtilmişti.

Yunan basını, Başbakan Andonis Samaras'ın ekonomik krizden çıkış için Ege Denizi'nde petrol aranması talimatı verdiğini yazmıştı. Samaras'ın projesinin, Yunanistan ile Türkiye arasında krize yol açabileceği belirtiliyor.

Gazetede yer alan haberde, Yunanistan'ın Ege'deki kıta sahanlığı sınırlarını belirlerken kendi koordinatlarını temel alan bir öneri sunacağı ifade ediliyordu.



30 yıllık sorun



Zira 1974 yılından bu yana Ege Denizi ve Meis adası başta olmak üzere kıta sahanlığı konusunda iki ülke arasında yürütülen görüşme maratonundan hala bir sonuç alınmış değil.



Seçim vaadi



Yunan diplomasisi ise ikiye bölünmüş durumda. Bazı çevreler, Samaras'ın bu kararının ekonomik krize çözümden ziyade, milliyetçi kesimlerin oyunu kazanmaya yönelik geleneksel bir seçim vaadi olduğunu savunuyor.



Uzlaşma çağrısı



Başbakanlığın aldığı kararı tehlikeli olarak değerlendiren kesim, Türkiye ve diğer komşu ülkelerle uzlaşma çağrısında bulunuyor.

Samaras'ın beyin takımı ise Türkiye'nin Suriye krizi ve iç meseleler nedeniyle Ege'de olası bir gerginlik yaratmayacağını öne sürüyor.

Yunanistan'ın Ege Denizi’nde sondaj çalışmalarına başlayabilmesi için Türkiye, Libya, Arnavutluk ve Mısır ile kıtasahanlığı konusunda anlaşması gerekiyor.