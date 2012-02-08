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Dünya

Davutoğlu: ''Yeni girişimde kararlıyız'' ANKARA (A.A)

08 Şubat 2012 21:55

-Davutoğlu: ''Yeni girişimde kararlıyız'' ANKARA (A.A) - 08.02.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye konusunda, ''Arap Ligi'yle birlikte yeni bir uluslararası girişimi devreye sokacaklarını, bu konuda kararlı olduklarını'' söyledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'ye gitmeden önce Esenboğa Havaliman'ında basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, Suriye'deki gelişmelere ilişkin bir soru üzerine, insani bir trajedi haline dönüşen bu sorun çerçevesinde ortak bir mutabakat zemini oluşturulmasını ve söz konusu mutabakat zemininde, bu konuya BM dışında kapsayıcı bir platform içinde çözüm aramayı istediklerini belirtti. Bunun için girişimlerini de önümüzdeki günlerde sürdüreceklerini ifade eden Davutoğlu, ABD ziyaretinin sadece Suriye bağlamında yapılan bir ziyaret olmadığını, bütün ikili konuları kapsadığına işaret ederek, ABD'de bu konuları görüşeceklerini, oradan da telefon diplomasisini sürdüreceklerini kaydetti. Arap Birliği'nin cumartesi günü toplanacağını ifade eden Davutoğlu, Arap Birliği dönem başkanıyla da bu toplantıdan sonra görüşmek üzere mutabık kaldıklarını bildirdi. Davutoğlu, ''Arap Ligi ile birlikte tekrar bir girişimi, uluslararası mahiyette bir girişimi devreye sokacağız, bu konuda kararlıyız. Hiçbir şekilde bu akan kana seyirci kalmayız. Bunu hem kamuoyumuzun hem Suriye'deki kardeşlerimizin hem de dünya kamuoyunun bilmesi önem taşıyor'' dedi. Basın toplantısının ardından Davutoğlu ABD'ye hareket etti.

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