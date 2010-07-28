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DAVUTOĞLU, WESTERWELLE İLE BİRARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A)

28 Temmuz 2010 00:38

-DAVUTOĞLU, WESTERWELLE İLE BİRARAYA GELDİ İSTANBUL (A.A) - 27.07.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile akşam yemeğinde biraraya geldi. Ortaköy'de bulunan Park Fora Restorandaki yemek, basına kapalı gerçekleşti. Bir süre İstanbul Boğazını izleyen iki Bakan, daha sonra Boğaz Köprüsü'nü arkalarına alarak el sıkışıp, basın mensuplarına poz verdi.  Bu arada Davutoğlu, konuk Bakan Westerwelle'yi restoranın girişinde beklerken, basın mensuplarıyla da tokalaşarak, bir süre sohbet etti.

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