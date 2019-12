-Davutoğlu: Vize muafiyetinde destek bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 25.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, vizelerin kaldırılmasının Türkiye'nin AB'ye yapacağı katkıları olağanüstü arttıracağını belirterek, ''Bizim için bu bir talep değil, haktır. Türkiye'ye tam bir vize muafiyeti uygulanması konusunda İtalya'nın desteğini bekliyoruz. Özellikle böylesine bir ekonomik kriz ortamında Türkiye ile AB arasındaki ekonomik ilişkileri artıracak vize muafiyet uygulamasının, Avrupa'nın ekonomisine ciddi bir dinamizm getireceğine inanıyoruz'' dedi. Hilton Otel'de düzenlenen ''8. Türk-İtalyan Forumu''nun açılışında konuşan Davutoğlu, Türkiye ile İtalya arasında tarihten gelen sıcak ilişkiler olduğunu belirterek, yeni bakanın ilk ziyaretini Türkiye'ye yapmasını da çok önemsediğini söyledi. Davutoğlu, Türk-İtalyan dostluğuna bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğunu belirterek, şöyle konuştu: ''Hem Avrupa Birliği içindeki gelişmeler hem dünyadaki ekonomik kriz hem de Suriye'den Fas'a kadar uzanan coğrafyada yaşanan siyasal değişimler nedeniyle daha çok iş birliğine ihyacımız var. Türkiye-İtalya ilişkilerinde altın bir dönem yaşıyoruz. Bu, ekonomik ilişkilere de yansıyor. İki ülkenin ticaret hacmi 13,4 milyon avroyu bulmuştur.'' AB konusunda Türkiye'ye gösterdiği destek için İtalya'ya teşekkür ettiğini vurgulayan Davutoğlu, ''Türkiye'ye AB konusunda en büyük destek hep İtalya'dan gelmiştir'' dedi. Avrupa'da yaşanan ekonomik krize de değinen Davutoğlu, ''Bu krizin aşılması için Avrupa'nın bir an önce dinamik bir politika benimsemesine büyük önem veriyoruz. Çünkü yaşanan krizin bütün dünyayı ve çevre ülkelerini olumsuz etkilemesi söz konusudur. Biz AB'nin, dinamik rekabet edebilen ve ekonomide öncü bir rol oynamasına büyük önem veriyoruz. Türkiye'nin AB'ye giriş sürecini de bu anlamda değerlendiriyoruz. Türkiye, AB'ye tam üye olduğunda ekonomik anlamda AB'ye rekabetli bir karakter kazandıracaktır. Kültürel anlamda da AB'ye zenginlik kazandıracaktır'' diye konuştu. Ahmet Davutoğlu, AB görüşmelerinde Türkiye'nin önemli sıkıntılar yaşadığına dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye, Avrupa Birliği Bakanlığı kurarak bu konudaki kararlılığını göstermiştir. Ancak İtalya gibi olmayan bazı AB ülkelerinin gereken dostluğu göstermemesinden ve Kıbrıs konusuna yaşanan tıkanmadan dolayı müzakerelerde ilerleme kaydedemiyoruz.'' -İtalya Dışişleri Bakanı Terzi- İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi de kendi hükümetinin olduğu gibi bütün İtalyan hükümetlerinin Türkiye'nin AB'ye girmesini desteklediğini belirterek, ''Türkiye, Avrupa için güçlü ve büyük bir ülkedir. Türkiye, bugün ekonomik anlamda ciddi bir gelişme göstermektedir, aynı zamanda uluslararası alanlarda da söz sahibi oldu. Bunlar, bizim için çok önemli gelişmeler. Türkiye'nin demokratik modeli bütün Akdeniz için son derece önemli bir noktadadır. Binlerce yıldır devam eden hoşgörü ve çok kültürlülük üzerine dayanan bir tarihi var. Ticari ilişkilerimiz de giderek büyüyor'' diye konuştu. Terzi, terörizm, uluslararası kaçakçılık, uyuşturucu gibi konularda her zaman Türkiye ile iş birliği içinde olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aynı iş birliğini İran ve Ortadoğu'daki gelişmeler konusunda da sürdüreceğiz. Roma ve Ankara sürekli Libya temas gurubu ile iş birliği içinde oldu. Libya'daki sivil hakların hakkını korumak için uğraştı. Demokratik bir Libya'nın oluşmasını istiyoruz. Suriye için biz de kaygı duymaktayız. Şiddetin kesilmesi lazım.'' Giulio Terzi, Türkiye'nin bölge ülkeleri için çok önemli bir mesaj verdiğini belirterek, ''Türkiye, demokrasi ve İslamın uyuşması bakımından bölge ülkeleri için bir örnek teşkil ediyor. Sizin ekonomik ve siyasal gelişmeniz, dininiz ile demokrasinin bağdaştığını gösteriyor onlara. Bütün bunlar da gereksiz yere ön yargıların oluşmasını engelliyor'' diye konuştu.