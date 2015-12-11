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Davutoğlu vize muafiyeti için tarih verdi

"Ekim ayında vize muafiyetine tam geçişi sağlamamız lazım"

11 Aralık 2015 20:34

Başbakan Ahmet Davutoğlu, "AB sürecinde atacağımız adımlar konusunda net bir takvimin olduğunu belirterek, muhalefetin desteğini istedi. Davutoğlu, “Temmuz ayından itibaren ilk pilot uygulamaların başlaması, ekim ayında da vize muafiyetine tam geçişi sağlamamız lazım” dedi.

Başbakan Davutoğlu Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı koordinasyonunda hayata geçirilen Reform Eylem Grubu toplantısında konuştu. Davutoğlu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine vize muafiyetiyle girmesi hususuna ilişkin, "Ancak bir anlaşmayla hemen atılacak bir adım değil. Son Avrupa Birliği-Türkiye Zirvesi'nde karar verdiğimiz şekilde, mart ayına kadar yasal düzenlemeleri yapmamız, mart ayında Avrupa Birliği'nin raporu yazması, daha sonra temmuz ayından itibaren ilk pilot uygulamaların başlaması, ekim ayında da vize muafiyetine tam geçişi sağlamamız lazım. Önümüzde çok net bir takvim var" dedi.

 

Muhalefet partilerine çağrı

 

Herkesin elini taşın altına koyacağı bir dönemin başladığını söyleyen Davutoğlu şu açıklamalarda bulundu:

“Muhalefet partilerimizin bu kanunlar konusunda bizimle işbirliği yapması ve vatandaşlarımızın bu hakka bir an önce kavuşması için sorumluluklarını yerine getirmesi önemli... İsterdik ki bütçeyi aralık ayında çıkarıp bunlara odaklanalım. Ama ana muhalefet buna yanaşmadı. Kalıcı bütçe için ocak ayına kadar bir Meclis trafiği olacak. Eğer muhalefet partileri muafiyeti vatandaşımızın hakkı olarak görüyorsa, oy veren vatandaşlarımız AB’ye vizesiz gitmek istiyorlarsa çağrı yapmalı ve bu yasaların geçmesi için hükümetimize destek olmaları konusunda kampanya başlatılmalı. Eğer görüşmeler yüzünden muafiyet gecikirse kimse bizi sorumlu tutmasın. Halk da eğer bu konuda gerekli adımlar atılmazsa muhalefete vize vermez. Çağrımız şu, yasal düzenlemeleri bir an önce Meclis’ten geçirelim. Biraz önce herkes ev ödevlerini aldı, bir an önce tamamlanacak. Ümit ederiz ki muhalefet partileri de bu çağrıya kulak verip, geçici bütçe konusunda yaptıkları hataya düşmezler.”

 

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