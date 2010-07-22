T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU, VİETNAM'DA HANOİ (A.A)

22 Temmuz 2010 11:47

-DAVUTOĞLU, VİETNAM'DA HANOİ (A.A) - 22.07.2010 - Afganistan'daki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere Vietnam'a geldi. Hanoi Havaalanı'nda Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Ateş Öktem ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Davutoğlu, sabah başlayacak olan ASEAN Zirvesine katılacak. ASEAN ile "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalaması da öngörülen Davutoğlu'nun, ayrıca ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Bakan Davutoğlu'nun, yarın Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24