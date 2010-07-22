-DAVUTOĞLU, VİETNAM'DA HANOİ (A.A) - 22.07.2010 - Afganistan'daki temaslarını tamamlayan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesine katılmak üzere Vietnam'a geldi. Hanoi Havaalanı'nda Türkiye'nin Hanoi Büyükelçisi Ateş Öktem ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Davutoğlu, sabah başlayacak olan ASEAN Zirvesine katılacak. ASEAN ile "Dostluk ve İşbirliği Anlaşması" imzalaması da öngörülen Davutoğlu'nun, ayrıca ikili görüşmeler yapması da bekleniyor. Bakan Davutoğlu'nun, yarın Türkiye'ye dönmesi planlanıyor.