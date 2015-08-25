'Davutoğlu vekillere bakanlığı kapalı zarfla teklif edecek'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesi kararının ardından seçim hükümetini kurmakla görevlendirmesi beklenen Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun CHP, MHP ve HDP’lilere “kapalı zarf”la yazılı olarak bakanlık teklifinde bulunacağı öne sürüldü. Davutoğlu, gelecek “ret” yanıtını bu şekilde kayıtlara geçirmiş olacak.

Emine Kaplan’ın Cumhuriyet’te yer alan haberine göre, Anayasada açık bir hüküm olmaması nedeniyle Davutoğlu’nun adaylık teklifini milletvekili olmayan partililere de götürebileceğine dikkat çekiliyor. TBMM Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü’nce başkanlığa sunulan raporda, Erdoğan’ın seçim kararı yetkisine 1961 Anayasası örnek gösterildi.

Gerekli görürse

Koalisyon hükümetinin 45 gün içinde kurulamaması nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerin yenilenmesine ilişkin kararının bugün Resmi Gazete’de yayımlanması, ardından da Erdoğan’ın Başbakan Davutoğlu’nu seçim hükümetini kurmak üzere görevlendirmesi bekleniyor. Seçim hükümetinde yer almayacağını açıklamasına karşın CHP ve MHP’lilere de adaylık teklifi götüreceğini açıklayan Davutoğlu’nun, bunu nasıl bir yöntemle yapacağı da büyük oranda netleşti. Davutoğlu’nun, belirleyeceği isimlere yazılı olarak adaylık teklifinde bulunacağı, gerekli görürse yüz yüze ya da telefonla görüşme yapacağı kaydedildi.

Dışardan da atayabilir

Yazılı teklifle de ret yanıtlarının devlet kayıtlarına geçirilmesi hedefleniyor. Davutoğlu’nun, kendi partisine düşen 11 bakanlıkla ilgili olarak milletvekillerinin yanı sıra dışardan bakan ataması da yapabileceği kaydediliyor. Bu kapsamda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik’i kabinede tutabileceği belirtiliyor. AKP’de, “Bakanlar Kurulu’na dışarıdan bakan ataması yapılabildiğine göre seçim hükümeti için de aynı şey geçerli. Seçim hükümetinde partilerden yer alacak bakanların ille milletvekili olması gibi bir kural yok” görüşünü dile getirdi. Davutoğlu’nun bu çerçevede CHP, MHP ve HDP’den adaylık teklifinde bulunacağı kişiler arasında milletvekili olmayan partililerin de olabileceği ifade edildi.

Yetki için 1961 örneği

Cumhurbaşkanı’nın ülkeyi seçime götürme kararının ilk kez uygulanacak olması nedeniyle TBMM Başkanlığı’nın istemi üzerine Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü, Cumhurbaşkanı’nın yetkisi ve süreçle ilgili bir rapor hazırladı. Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı’nın yetkisinin tartışılmaz olduğu konusunda 1961 Anayasası’nın gerekçesine atıf yapıldı. 61 Anayasası’nın 108. maddesinde “Güvensizlik oyu sebebiyle 18 aylık bir süre içinde Bakanlar Kurulu iki defa düşmüş ve üçüncü defa güvensizlik oyu verilmiş ise başbakan, cumhurbaşkanından seçimlerin yenilenmesini isteyebilir. Bu istek üzerine cumhurbaşkanı Meclislerin başkanlarına danışarak seçimlerin yenilenmesine karar verebilir” hükmü yer alıyor. Maddenin gerekçesinde ise, “18 aylık süre içinde çıkan iki krizden sonra başbakan olan şahsın, güvensizliğe maruz kalması halinde seçimlerin yenilenmesini isteyebilmesi, hükümete bir istikrar sağlayabilecektir” deniliyor.

Raporda, söz konusu maddenin 1982 Anayasası’yla değiştirildiği kaydedildi.