Davutoğlu ve Türkeş 'kirletti' dediler mezarı 'zemzem suyu' ile temizlediler!

MHP, Başbakan Ahmet Davutoğlu ile seçim hükümetinde Başbakan Yardımcılığı görevini kabul eden Tuğrul Türkeş’in, MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaretinin ardından tepki göstererek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin talimatıyla Türkeş’in mezarı ve çevresi zemzem ve gül suyuyla yıkandı. Bu işlemin gerekçesi, “Türkeş’in mezarını kirlettiler. O nedenle zemzem ve gül suyu ile yıkandı” şeklinde açıklandı.

‘Mezarlık ziyareti’ için MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, “Rahmetlinin ruhu ikinci kez incitildi. Ölçüsüzlüğün bu kadarına da pes demek lazım. Babasını ziyareti şimdi mi aklına geldi? Yalnız ziyaret edebilirdi” demişti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ise, “Bu tip girişimler MHP’yi güçlendirmekte başka hiçbir şeye yaramaz” değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Tuğrul Türkeş geçtiğimiz günlerde Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmişti:

