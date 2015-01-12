'Türkiye'nin IŞİD'e karşı daha fazla önlem alması gerektiğini düşünüyor musunuz?'

Dün tarihi Paris yürüyüşüne katılmasının ardından bugün Almanya'yı ziyaret eden Başbakan Ahmet Davutoğlu, burada Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki liderin düzenlediği ortak basın toplantısında bir yabancı gazetecinin "Türk hükümetinin IŞİD'e karşı daha fazla önlem alması gerektiğini düşünüyor musunuz" sorusu karşısında Davutoğlu'nun ses tonunun sertleştiği dikkat çekti. Davutoğlu, soruya şöyle cevap verdi:

"Kesinlikle bunu haksız bir suçlama olarak görüyorüz. IŞİD'den en fazla zararı Türkiye gördü. Dünya mülteci akınına belki de Türkiye şahit olmuştur. Şu an bu sayı 2 milyon. Biz sınırlarımızı açtıysak, teröristlerin geçişi için değil, babası annesi öldürülen çocuklara, eşlerini kaybedenlere açtık. Türkiye'ye her sene 35 milyon turist geliyor. İstihabrat gelmesi lazım ki Türkiye bu kişileri listeye alsın."

Karşılama töreninin ardından yapılan heyetler arası görüşmeye iki ülkeden bakanlar ve üst düzey yetkililer katıldı. Görüşmelerin ardından iki başbakan ortak basın toplantısı düzenledir.

Basın toplantısında ilk olarak söz alan Merkel'in sözlerinden satır başları şu şekilde:

"Türkiye'deki siyasi konuları ele aldık. Fikir özgürlüğü, düşüce özgürlüğü, basın özgürlüğü bu konulardan bazıları. Sayın Başbakan Davutoğlu'nun da desteklediği dini konulardaki olumlu gelişmeleri, tarafımızdan cok önemsendiğini dile getirdik.

Tabii ki terör konusunu da ele aldık. Türkiye IŞİD'den yakından etkilenmektedir. Irak'taki yeni hükümetle ilgili iki ülkenin de benzer düşüncelere sahip olduğumuzu tespit ettik.

Suriye konusunda Türkiye insani yardım açısından çok katkılarda bulundu. Türkiye'nin katkıları olmasaydı durum çok daha kötü olabilirdi."

Davutoğlu'nun sözlerinden öne çıkanlar ise şu şekilde:

'Avrupa'da çok az halk...'

"Her şeyden önce çok nazik davetleri ve verimli toplantı için Sayın Merkel'e teşekkürü borç biliyorum. İki ülke arasında sadece hükümetlerarası değil, toplumlararası dostluklar vardır. Zannediyorum ki Avrupa'da çok az halk böylesine iç içe geçmiş ilişkilere sahiptir.

Dün Paris'te ortaya konan büyük bir önem taşıyor. Buradan da bir kez daha Fransa'yla dayanışmamızı ifade ediyoruz.

İnsanları dışlayan, yabancılara karşı tutumların da karşısında olmalıyız. Almanya'da son dönemde camilere saldırılar gibi İslamofobik gelişmeler yaşandı. Terör faaliyetleri karşısında gösterdiğimiz tavrı, bunlara karşı aynen sergilemeliyiz.

Türkiye'nin AB'ye girmesi, medeniyetlerin bir kıtada buluşmasına katkı sağlayacaktır. Almanya'nın üyelik konusunda şu ana kadar verdiği desteğe teşekkür ediyoruz.

'Müslümanlar terörist olarak görülebilir'

İslam ile terör yan yana gelmez. Bu terör örgütlerinin Müslüman olmayanlardan çok, Müslümanları öldürdüğünü görüyoruz. 'İslam terörü' denildiğinde Müslümanlar potansiyel terörist olarak görülebilir."

Basın toplantısında liderlerin açıklamalarının ardından soru cevap kısmına geçildi.

Almanya’da yaşayan Türklerin, Müslümanların endişe duymasına gerek var mı? Schengen’le ilgili bir karar alınacak mı?

Merkel: Kesinlikle Alman yasalarına saygı duyanların, burada yaşayan herkesin Başbakanı’yım. Sayın Aydan Özoğuz Devlet Bakanı. Daha birçok Türk vekil ve eyalet bakanı var.

Türk hükümetinin IŞİD'e karşı daha fazla önlem alması gerektiğini düşünüyor musunuz?

Davutoğlu: Kesinliklle bunu haksız bir suçlama olarak görüyorüz. IŞİD'den en fazla zararı Türkiye gördü. Dünya mülteci akınına belki de Türkiye şahit olmuştur. Şu an bu sayı 2 milyon. Biz sınırlarımızı açtıysak, teröristlerin geçişi için değil, babası annesi öldürülen çocuklara, eşlerini kaybedenlere açtık. Türkiye'ye her sene 35 milyon turist geliyor. İstihabrat gelmesi lazım ki Türkiye bu kişileri listeye alsın.