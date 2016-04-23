Davutoğlu ve Merkel Gaziantep'teki sığınmacı kampını ziyaret etti

Başbakan Davutoğlu, Almanya Başbakanı Angela Merkel, AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Gaziantep'te 4 bin 818 Suriyelinin yaşadığı Nizip-2 Konteyner Kent ve Konaklama Tesisi'ni ziyaret etti.

Sputnik’in haberine göre, Başbakanlık otobüsü ile 4 bin 818 Suriyelinin yaşadığı tesisin girişine gelen Davutoğlu, Merkel, Tusk ve Timmermans, yöresel kıyafet giyen Suriyeli kız çocukları tarafından çiçeklerle karşılandı.

Davutoğlu'na eşi Sare Davutoğlu, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu eşlik etti.

Karşılamada Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, İçişleri Bakanı Efkan Ala ve Suriye Muhalefeti Müzakere Yüksek Kurulu Başkanı Riyad Hicap da yer aldı.

Davutoğlu, Merkel, Tusk ve Timmermans, Suriyeli çocuklarla basına poz verdi. Çocuklarla sohbet eden liderler, daha sonra kampa girdi. Kamp ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Yerli ve yabancı yaklaşık 300 gazetecinin izlediği programda, alanda 'Dünyada en çok mülteciye ev sahipliği yapan ülkeye hoş geldiniz' pankartları yer aldı.