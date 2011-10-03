T24 LogoT24 Logo
Dünya

Davutoğlu ve Günay Hansaray'ı gezdi AKMESCİT (A.A)

03 Ekim 2011 02:50

-Davutoğlu ve Günay Hansaray'ı gezdi AKMESCİT (A.A) - 02.10.2011 - Kırımlı yazar Cengiz Dağcı'nın cenaze töreni nedeniyle Kırım'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Bahçesaray kentindeki Hansaray'ı gezdi. Davutoğlu ve Günay beraberlerindeki heyetle birlikte Kırım Tatar Hanı Mengli Giray tarafından 1532 yılında Bahçesaray'da yaptırılan Hansarayı'nı ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar ve heyet daha sonra Dışişleri Bakanı Davutoğlu onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemeğin ardından Türk heyeti, Kırım Tatar Özerk Cumnhuriyeti Başbakan Yardımcısı Pavel Burlakov başkanlığındaki heyetle kısa bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından heyet, Türkiye'ye hareket etti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24