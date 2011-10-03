-Davutoğlu ve Günay Hansaray'ı gezdi AKMESCİT (A.A) - 02.10.2011 - Kırımlı yazar Cengiz Dağcı'nın cenaze töreni nedeniyle Kırım'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay Bahçesaray kentindeki Hansaray'ı gezdi. Davutoğlu ve Günay beraberlerindeki heyetle birlikte Kırım Tatar Hanı Mengli Giray tarafından 1532 yılında Bahçesaray'da yaptırılan Hansarayı'nı ziyaret etti ve yetkililerden bilgi aldı. Bakanlar ve heyet daha sonra Dışişleri Bakanı Davutoğlu onuruna verilen yemeğe katıldı. Yemeğin ardından Türk heyeti, Kırım Tatar Özerk Cumnhuriyeti Başbakan Yardımcısı Pavel Burlakov başkanlığındaki heyetle kısa bir görüşme yaptı. Görüşmenin ardından heyet, Türkiye'ye hareket etti.