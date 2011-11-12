-Davutoğlu ve eşinden Konnai'ye ziyaret ANKARA (A.A) - 11.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve eşi Sare Davutoğlu, Van'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Bayram Oteli'nin enkazından yaralı çıkarılan Japon yardım kuruluşu gönüllüsü Miyuki Konnai'yi, tedavi gördüğü Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret etti. Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu ile gittiği hastanede doktorlardan Miyuki Konnai'nin sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Davutoğlu, Konnai'ye Van'daki özverili çalışmaları dolayısıyla teşekkür etti, geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette, deprem mağdurlarına yardım etmek için Van'da bulunan Atsushi Miyazaki'nin depremde vefatı dolayısıyla duyduğu üzüntüyü ifade eden Davutoğlu, Türk halkının yapılan yardımları asla unutmayacağını söyledi. Depremde hayatını kaybeden Miyazaki'nin, sadece Japon halkının değil Türk halkının da kahramanı olduğunu ifade eden Davutoğlu, Konnai'yi de artık Türk vatandaşı ve Türk halkının kardeşi gördüklerini vurguladı. Konnai de Davutoğlu'na teşekkür ederek, hayatını kaybeden Miyazaki'nin Türkiye'ye ilk kez geldiğini ve Türk kültürü ile yemeklerini çok sevdiğini belirterek, Davutoğlu'na, otelin enkazı altında kurtarılmayı beklerken elinde tuttuğu taş parçasını gösterdi. Konnai, taşı, yaşadığı trajediyi ve sonrasında Türk halkının gösterdiği dostluğu hatırlamak için ömür boyu saklayacağını söyledi. Konnai, enkazdan kurtarıldığı anı gösteren fotoğrafın yer aldığı gazeteyi de Davutoğlu'na verdi. Sare Davutoğlu da Konnai'ye, Türkiye'nin onun ikinci vatanı olduğunu belirterek, tatil için de Türkiye'ye gelmesini istedi.