Davutoğlu ve Erdoğan, Ordu-Giresun Havalimanı açılış mitinginde buluştu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Avrupa'nın tamamı deniz üzerinde kurulu ilk havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı'nın açılış mitinginde bir araya geldi.

Başbakan Davutoğlu alana inmeden önce, uçağın kokpit camından Ordu-Giresun Havalimanı'nı inceledi.

Bu arada Ordu-Giresun Havalimanı’nda tarifeli seferlerin başlamasıyla birlikte yolcular havalimanına gelmeye başladı.



Açılış gününe bilet alarak havalimanına gelen yolcular iç ve dış hatlar kapısından içeri alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun gelmesi sebebiyle sıkı güvenlik tedbirlerinin alındığı havalimanında yolcular bir sorun yaşamadan check-in işlemlerini yaptılar.



Bu arada havalimanını yıllardır hasretle bekleyen Ordulu ve Giresunlular, havalimanı giriş kapısında sık sık selfie çekerek bu anı kaydettiler. Duygularını açıklayan yolcular, havalimanının açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, “Artık memleketimize günübirlik gelerek yöresel yemeklerimizi tadacak, sıla hasretini gidereceğiz. Yıllardır hasretle beklediğimiz bu anı yaşamak çok güzel bir duygu dediler.

Açılış töreninde konuşma yapan Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

Ak Parti’nin mega projeleri hayata geçtikçe Kılıçdaroğlu da kendince mega hayaller kurmaya başladı. Ama fark şu biz hayalleri gerçek yaparız o hayal kurar.

Dünyanın en büyük havalimanı İstanbul’da inşa ediliyor. Kim inşa ediyor? Yine duysunlar. Dünyadaki en uzun kuleli asma köprü, 3. Köprü’yü inşa ediyoruz. Kanal İstanbul’un proje çalışmaları hızla ilerliyor. Dünyada ilk kez 3 katlı tünelle iki kıtayı birleştiriyoruz. Kılıçdaroğlu yeni keşfediyor coğrafyayı. Biz o merkezleri birleştiriyoruz. Biz onları yazdık, inşa ettik. Biz tarih yazıyoruz o arkadan takip ediyor.

Dünyanın en uzun 4. Asma köprüsünü İzmit Körfezi’nde inşa ediyoruz. Dünyanın en uzun ikinci çift tüp tünelini Ovit’te inşa ediyoruz.

Ana vatanla yavru vatanı su tüneli ile kim birleştiriyor? Bunların hepsi mega proje. Bunları hayal bile edemezler. Dünyada 3. Deniz üzerindeki havalimanını inşa ettik. İnşallah Rize’de de aynı yöntemle inşa edeceğiz.

İktidara geldiğimizde 26 havalimanı vardı. Ordu-Giresun da 54.’ncü…

Türkiye merkez ülke oldu. Bu bizim iddiamız.

Çıkmış Kılıçdaroğlu Türkiye’yi merkez ülke yapmaktan bahsediyor. Bizim gerçekleştirdiklerimizi onlar yeni hayal ediyor. Biz dünya ile yarışıyoruz.

MHP’nin 2002’deki Ulaştırma Bakanı’na sormuşlar o zaman. YHT projesini görünce ‘Biz değil torunlarımız bile göremez’ demiş. Hızlı treni gördük mü?

Lojistik merkez yeni akıllarına gelmiş. Biz şu ana kadar 8 lojistik merkez kurduk. 6’sının yapımı devam ediyor.