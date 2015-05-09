Davutoğlu ve Erdoğan meydanlarda buluşacak

AKP Sözcüsü Beşir Atalay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun 22 Mayıs'ta Ordu-Giresun ve 26 Mayıs'ta Hakkari-Yüksekova havaalanlarının açılışlarına birlikte katılacaklarını açıkladı.

Bazı gazetelerin yöneticileriyle gerçekleştirdiği buluşmada konuşan Atalay, Erdoğan'ın miting alanlarına elinde Kuran'la çıkmasına ve bu durumun "dinin sömürülmesi", "laikliğin ihlali" eleştirileri alması konusunda, "Ben onu değerlendirmek durumunda değilim, siz eleştirin. Şunu da söyleyebilirsiniz, 'Cumhurbaşkanı Kuran'la orada konuşamaz'. Diyanet İşleri Başkanlığı ilk kez Kürtçe bir Kur'an bastı. Cumhurbaşkanı orada bunu onlara gösterdi. Bizim seçim beyannamemize bakın, özgürlükler vardır. Dinin seçim ortamında istismarı falan yoktur. CHP ile HDP ilk defa dini seçim kampanyasının içine kattılar. Din konusunu onlar getirdi, biz getirmedik. Sen bir gaf yaparsan onlar da bunu kullanıyor, seçim ortamında olur" ifadelerini kullandı.

Atalay, bir süredir varlığı bile tartışmalı olan 'çözüm süreci' ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Sürece dair HDP'nin tutumunun negatif yönde olduğunu iddia eden Atalay, "Çözüm Süreci'nde çok da önemli rol verdik HDP'ye de Sırrı Süreyya Bey'e de. O bile diyor ki masa dağıldı. Bu büyük bir sorumsuzluk. Onlar yine şiddetten ayrılamayacaklarını hem beyannameleriyle hem de seçim ortamıyla gösteriyorlar. İlk yıllar HDP parlamentoda ne kadar manasız konumdaydı. Biz, onlara, siyasete ve demokrasiye güç aktardık." dedi.

'Cumhurbaşkanı'nın söylemini bağımsız görüyorum'

Çözüm süreci tartışmalarında "Cumhurbaşkanının da masanın olmadığına işaret edip etmediği" sorusunu cevaplayan Atalay, şu ifadeleri kullandı:

"Geleceğe dönük masa dağılmıştır gibi bir mana çıkarılmasın. Öyle bir şey demiyorum. Biz süreci yürütebilmek için tekrar yeni diyalogları inşa ederiz. Şu anki sorumluluklara işaret ediyorum. Cumhurbaşkanı'nın söylemini bağımsız görüyorum, bu işi başlatan insan, görüşlerini ifade ediyor, onun sözlerini de çok fazla değerlendirmek istemiyorum. (Cumhurbaşkanının tarafsızlığına ilişkin) Bunları Cumhurbaşkanımıza sormak lazım. Seçilmeden önce ülkenin her meselesine dair konuşacağını söylemişti. Kendi programıdır, kendi takdiridir."