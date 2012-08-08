Davutoğlu ve Ekber'in gündeminde kaçırılan İran vatandaşları vardı

İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmek için bugün Ankara'ya geldi. Davutoğlu ve Ekber arasında geçen görüşmenin ana gündeminde Suriye'deki iç savaş ve Suriye'de kaçırılan 48 İran vatandaşının durumu vardı.

Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan Salihi'ye ilk olarak İran Genelkurmay Başkanı'nın Suriye'deki olaylarla ilgili yaptığı "Sıra Türkiye'de" açıklaması soruldu.

İranlı bakan, Türkiye'nin de sert bir şekilde kınadığı olayla ilgili şunları söyledi:

"Ben konuşmalarla ilgili görüş bildirmek için burada değilim. Pek çok açıklama yapılıyor. İran'a karşı açıklamalar yapıldı burada da. Ama ben bundan bahsetmeyeceğim. Farklı şeyleri konuşuyor olacağız''

İranlıların kaçırılması

Salihi, Suriye'de 48 İran vatandaşının alıkonulması olayına da değindi. Konuyla ilgili Davutoğlu ile yaptığı görüşme sonrası Türkiye'ye gelmeye karar verdiğini söyleyen Salihi, "Türkiye'nin bizim Suriye'ye hac amaçlı giden İran vatandaşlarımızın kurtarılmasında büyük bir rol oynayacağını düşünüyoruz'' ifadelerini kullandı.

'Suriye sorununu işbirliği çözer'

Türkiye ile İran'ın işbirliğini Suriye'deki sorunu çözebileceğini belirten Salihi, ''Bölgenin istikrarını ve barışı korumak için bir şeyler yapmamız gerekiyor. Tüm önemli oyuncular harekete geçmeli ve şunu fark etmeli, bölgede barış ve istikrarı sağlamak hepimizin çıkarına. Çünkü Suriye'de durumun kötüleşmesi hepimizi kötü bir duruma sürükleyecek'' diye konuştu.