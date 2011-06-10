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Davutoğlu ve Clinton ikinci torunu böyle kutladı

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Libya Temas Grubu'nun 3. Toplantısı için geldiği Abu Dabi'de, ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile görüştü.

10 Haziran 2011 03:00

T24- Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya Temas Grubu'nun 3. Toplantısı için geldiği Abu Dabi'de, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüştü. Görüşmeye "torun sohbeti" damga vurdu.




Davutoğlu, ikili temasları kapsamında ABD Dışişleri Bakanı Clinton ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmenin başında Davutoğlu, Clinton'a "bu gece ikinci torununun doğduğunu" söyleyince Clinton çok sevindiğini belirtti ve coşkuyla kutladı.

Davutoğlu'nun Clinton'a dönerek, "darısı başınıza" demesi üzerine, Clinton "şu ana kadar böyle bir durum yok, belli değil" diyerek gülümsedi.

Edinilen bilgiye göre görüşmede, ilk olarak Libya konusu ele alındı.

Temas Grubu Toplantısı'nda ele alınan mali konularla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. Davutoğlu, Türkiye'nin Libya'ya yapacağı 100 milyon dolarlık katkı ile ilgili bilgi verdi ve yapılması planlanan çalışmaları anlattı.

Libya'nın siyasi durumunun da ele alındığı görüşmede, NATO operasyonu ile ilgili gelişmelerin de görüşüldüğü öğrenildi. İki taraf da, tüm ülkelerin Libya'ya yönelik katkılarını artırmasını istediklerini dile getirdiler.

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