Davutoğlu ve Babacan, Time'ın 'En etkili 100 isim' listesinde

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ikilisi, Time dergisi tarafından dünyanın en etkili 100 isminden biri olarak seçildi. Dergi “Türkiye’nin Arap ve İslam dünyasında güç kazandığı Yeni Osmanlılık denen dönem Davutoğlu ve Babacan’ın ekonomik ve dış politikalarının eseri” diye yazdı

Hürriyet'in haberine göre, Time dergisinin en etkili 100 isminden oluşan Time 100 listesinin, bu yıl dokuzuncusu ilan edildi. Time Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Richard Stengel, listenin, fikirleri, vizyonları ve faaliyetleri dünyayı değiştirmeye odaklanmış ve büyük kitlelere tesir eden kişilerden oluştuğunu vurguladı.

Bu yılki listeye ortak giren Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun seçimi ise dergi tarafından şöyle açıklandı: “Avrupa mali krizle, Arap dünyası ise hâlâ politik karışıklıklarla boğuşurken Türkiye’nin iç ve dış politik yaklaşımı onu bölgede ekonomik ve demokratikleşme konusunda model yaptı. Ülkenin dış bakış açısı bilim adamı kökenli Dışişleri Bakanı Davutoğlu’nun tasarımı. Türkiye otokratik rejimlere karşı isyanlarda açıkça Arap halklarının yanında yer aldı. Davutoğlu düşmanlar arasında köprü olarak ülkesinin yeni keşfedilen konumunu benimsedi.

Davutoğlu ve Babacan'ın eseri

Türkiye’nin dış politik gücü ise Babacan tarafından yönetilen ekonomik dönüşümle mümkün oldu. 2009’daki küresel mali kriz öncesi Türkiye kamu harcamaları ve bankacılık sisteminde reform yaptı. Bu da etkili şekilde krizin sınırlarından geçmesini önledi. Avrupa ekonomik krizlerle meşgulken, ABD ise maliyeti ağır savaşlar yüzünden bozulan imajını düzeltirken, Türkiye Arap ve İslam dünyasında nüfuzlu ve etkin kalarak boşluğu doldurdu. Birçok kişinin ‘Yeni Osmanlılık’ dediği bu dönem Davutoğlu ve Babacan’ın eseri”.

Listedeki bazı ilginç isimler

Time 100 listesi dünya siyaseti ve ekonomisini elinde tutan güçlü isimlerin yanı sıra ikon olmuş bazı ilginç isimlere de yer verdi. Listede şarkıcı Rihanna ile yeni ünlenen İngiliz şarkıcı Adele’nin yer alması dikkat çekti. ABD Başkanı Obama, ünlü yatırımcı Warren Buffett, İran’ın dini lideri Ayetullah Hamaney, ABD Cumhuriyetçi Başkan adayı Romney, Almanya Başbakanı Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Clinton, İsrail Başbakanı Netanyahu gibi güçlü isimlerin yanı sıra İngiltere sarayına gelin olan Cambridge Düşesi Kate Middleton ile kızkardeşi Pippa gibi yeni isimler de listeye girdi.



