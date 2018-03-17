Davutoğlu: Van, komşu ülkelerin gözbebeği haline geldi (2)

ESKİ BAŞBAKAN DAVUTOĞLU, ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİYLE BLUŞTU

AK Parti Konya Milletvekili Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı\'nın Düşünce ve Medya Topluluğu\'nun davetlisi olarak geldiği kentte üniversite öğrencileriyle buluştu.

YYÜ\'deki programa Ahmet Davutoğlu\'nun eşi Sare Davutoğlu, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri ile STK temsilcileri ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Eski Başbakan Davutoğlu, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Cengiz Andinç Konferans Salonu\'nda \'Bilinç, Bilgi ve Ahlak\' konulu konuşma yaptı. Öğrencilik yıllarındaki anılarını anlatarak konuşmasına başlayan Davutoğlu, \"Başbakanlık dönemimden sonra akademisyen bir arkadaşım ‘gördüğünüz en önemli eksiklik nedir?’ diye sormuştu. En kıymetli özgürlük, zihin özgürlüğüdür. İnsanoğlunun en önemli alameti akledebilme yetisidir. Aklınızı kimseye kiraya vermeyin. O yeteneğiniz sizin şahsiyetinizdir. FETÖ’nün en büyük cinayeti, insanların akıllarını köleleştirmesi ve akıl edebilme yeteneklerini yok etmesidir. Dünyanın en iyi insanı olsanız da aklınızın esir alınmasına izin vermeyin. Kendi hayatınızı yaşayacaksınız. Kendi özünüzü terk etmeyin. Ne bir terör örgütüne ne de kimseye aklınızı, vicdanınızı, sezginizi terk etmeyin\" dedi.

\'EN GÜÇLÜ KİŞİ KENDİSİYLE BARIŞIK OLAN KİŞİDİR\'

Ahmet Davutoğlu, en güçlü kişilerin kendileriyle barışık kişiler olduğunu belirterek, \"Kendinizi tanıyacaksınız, mekanı muhabbetle seveceksiniz. Zamanı öyle yaşayacaksınız ki anın hakkını vereceksiniz. Tarihin öznesi olacaksınız. Bilginin öznesi olacaksınız. Meslek seçiminde kendi serüveninizi takip edeceksiniz. Düşünce yönteminde düşüncenin öznesi olacaksınız. Zihninizi özgür kılacaksınız. Ahlaklı olacaksınız, ahlakçı olmayacaksınız. En güçlü kişi kendisiyle barışık olan kişidir\" diye konuştu.

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