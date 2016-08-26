Davutoğlu, üçüncü köprü açılışında konuştu: Aziz Cumhurbaşkanım, sizin riyasetinizle...

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılışında konuşan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Aziz Cumhurbaşkanım, sizin riyasetinizle nice büyük eserleri devreye soktuk, sokacağız. Yılın sonuna doğru Avrasya Tüneli. Bunların hepsi 14 yıllık AK Parti iktidarının bütüncül programlarıdır" dedi.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış töreninde konuştu.

Eğer 15 Temmuz’da sizler Cumhurbaşkanımızın çağrısına uyarak, bir milletin kaderi ancak bir millet tarafından çizilir diyerek sokağa çıkmasaydınız bu anları yaşamıyor olabilirdik. Bir millet insanlığın kaderini 15 Temmuz’da bir tarih yazdı. Sayın Başbakanımızın ve Ulaştırma Bakanlığı kadrolarımızın çalışmalarıyla ortaya çıkan bir hediyeyi size sunuyoruz. İstanbul her şeye layıktır.

Bu dünyanın en uzun, özellikleri itibariyle en donanımlı köprü asırlar boyunca anılacak. Bugün burada Balkanlar’dan Kafkasya’dan liderler var.

Bugün bu bayramımıza gölge düşürmek isteyip dün dahi Cizre’de şehitlerimizi katledenlere inat bu millet birdir, bütündür, vatan birdir, bayrak azizdir, bu ezan mukaddestir diyeceğiz. Aziz Cumhurbaşkanım, sizin riyasetinizle nice büyük eserleri devreye soktuk, sokacağız. Yılın sonuna doğru Avrasya Tüneli. Bunların hepsi 14 yıllık AK Parti iktidarının bütüncül programlarıdır. Başbakanlığım döneminde birçok kez buraya geldim, ne kadar titiz çalışıldığını biliyorum. Emekleriyle, terleriyle bu köprüye imza atan işçilerimize teşekkür ediyorum. Allah aziz İstanbul’umuzu kıyamete kadar aziz eylesin.

59 metre eniyle dünyanın en geniş köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü 2164 metre uzunluğunda...

Üçüncü köprünün temel atma töreni 29 Mayıs 2013'te yapılmıştı.

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