-DAVUTOĞLU: TÜRKMENİSTAN'LA GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRMELİYİZ AŞKABAT (A.A) - 12.11.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Türkmenistan Dışişleri Bakanı Reşit Meredov, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında 2011-2012 yıllarını kapsayan işbirliği eylem planını imzaladı. Türkmenistan'da temaslarını sürdüren Davutoğlu, Meredov ile Dışişleri Bakanlığı binasında bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Türkmen halkını 12 Aralık Tarafsızlık Bayramı dolayısıyla tebrik etti. Davutoğlu şunları kaydetti: "Türkmenistan'ın uluslararası alandaki başarılarını kendi başarılarımız gibi görüyoruz. Her zaman her konuda Türkmenistan'ın yanındayız. İlişkileri daha da ileri götürmemiz gerekir. Uzun yıllar dışişleri bakanları seviyesinde ziyaret yapılmamış. Her yıl karşılıklı ziyaretler yaparak bu açığı kapatmalıyız. Sizi en kısa zamanda Türkiye'ye bekliyorum. Diplomatlarımızın karşılıklı diğer ülke temsilciliklerinde çalışmasıyla tecrübe paylaşımında bulunabiliriz. Önümüzdeki yüzyıl için güçlerimizi birleştirmeliyiz. Tarafsızlık politikanızın bölgesel ve uluslararası barışa katkı sağladığını düşünüyoruz. Bizim Dışişleri Bakanlığı birimlerimiz dünyanın her yerinde sizin eviniz gibidir. Temsilciliklerinizin olmadığı ülkelerde size her türlü katkıyı vermeye hazırız." Türkmenistan Dışişleri Bakanı Meredov da uluslararası alandaki her konuda iki ülkenin görüşlerinin birbirine uyduğunu ve bunun gelişmesi için neler yapabileceklerini değerlendirdiklerini söyledi. Görüşmede ikili, bölgesel ve çok taraflı konular ele alındı. İkili ilişkilerde en önemli konu olan ekonomik ilişkilerde işadamlarının sorunları gündeme gelirken, Türkiye-Türkmenistan iş konseyinin çalışmaları da değerlendirildi. Ayrıca parlamentolar arası işbirliği ele alındı. Uluslararası forumlarda, özellikle BM'de iki ülkenin birbirini desteklemesi ve kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi önerisi gündeme geldi. Görüşme sonrası Davutoğlu ile Meredov, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasındaki 2011-2012 yılları için "işbirliği eylem planı"nı imzaladı. İmza töreninden sonra konuşan Meredov, "2011-2012 eylem planını imzalayarak, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında neler yapabileceğimizi planladık" diye konuştu. Davutoğlu ise ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda çok kapsamlı görüşmeler yaptıklarını, bu alanlarda en geniş kapsamlı işbirliğinde bulunmaya karar verdiklerini söyledi. Bakan Davutoğlu daha sonra Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçiliği rezidansında Türk vatandaşlarıyla biraraya geldi. Temaslarını tamamlayan Davutoğlu bugün öğleden sonra Aşkabat'ta ayrılacak.