-DAVUTOĞLU TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK AŞKABAT (A.A) - 07.12.2010 - Türkmenistan, Türkmenistan-Afganistan-Pakistan-Hindistan (TAPI) doğalgaz boru hattı projesini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Türkmenistan, Afganistan, Pakistan ve Hindistan devlet başkanlarının yanısıra pek çok ülkenin üst düzey yetkililerinin katılacağı toplantı 11 Aralık Cumartesi günü Aşkabat'ta gerçekleştirilecek. Söz konusu toplantıya Türkiye’yi temsilen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun katılması bekleniyor. Dünyanın en büyük doğalgaz üreticilerinden Türkmenistan, ürettiği doğalgazı satmak için yeni pazar arayışını sürdürüyor. 1990’lı yılların başından beri gündemde olan ve Türkmenistan’ın ilk Devlet Başkanı Saparmurat Türkmenbaşı tarafından ortaya atılan TAPI doğalgaz boru hattı projesi için bugüne kadar küçük çaplı görüşmeler yapıldı. Toplantıya, Türkmenistan, Afganistan ve Pakistan devlet başkanları, Türkiye, Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan dışişleri bakanları, İran ve Azerbaycan dışişleri bakan yardımcıları, İslam Kalkınma Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı, Şanghay İşbirliği Örgütü ve Bağımsız Devletler Topluluğu genel sekreterlerinin katılması bekleniyor. -DIŞİŞLERİ BAKANI DAVUTOĞLU- Dişişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, hem Türkmenistan’ın Tarafsızlık Bayramı törenlerine hem de doğalgaz boru hattı toplantılarına katılmak için Aşkabat’a gelecek. Davutoğlu’nun, toplantı sırasında düzenlenecek oturumlarda konuşma yapması ve bir oturuma başkanlık etmesi bekleniyor. Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun üç günlük Türkmenistan ziyareti kapsamında, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik anlaşma imzalanacak Türkiye ve Türkmenistan dışişleri bakanları en son 2000 yılında karşılıklı resmi ziyarette bulunmuşlardı.