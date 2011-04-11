-DAVUTOĞLU: TÜRKİYE'YE GENİŞ DESTEK VAR KAHİRE (A.A)-10.04.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, resmi ziyaret için geldiği Mısır'ın başkenti Kahire'de Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa tarafından kabul edildi. Arap Birliği Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulün ardından Davutoğlu ve Musa ortak bir basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Davutoğlu toplantıda bir gazetecinin, "Türkiye'nin bölge barışı ve Libya ile ilgili girişimlerine Arap dünyası destek veriyor mu" şeklindeki sorusuna Davutoğlu, "Türkiye'nin bölge barışı ile ilgili girişimlerine geniş bir destek var. Türkiye'nin bu girişimlerdeki iyi niyeti ve insani yaklaşımı ile ilgili kimsenin şüphesi yok'' yanıtını verdi. -AMR MUSA- Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa da Libya'da çabuk bir şekilde tarafların ateşkes sağlaması gerektiğini dile getirerek, Libya için gerçekçi bir çözümün uluslararası mutabakat sonucu oluşacağına inandıklarını kaydetti. Musa, Filistin konusunda ise grupların uzlaşabilmesi için Arap Birliği'nin gerekli siyasi iradeyi gösterdiğini savundu.