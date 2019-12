-DAVUTOĞLU TÜRKİYE'NİN İSTEĞİNİ ANLATTI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 28.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Biz Türkiye olarak İsrail'in Yahudi yerleşimlerini durdurmasını ve moratoryumu uzatmasını, Filistin tarafının da barış vizyonuyla görüşmelere devam etmesini istiyoruz'' dedi. Davutoğlu, BM Güvenlik Konseyi toplantısının ardından BM'de yabancı gazetecilere açıklama yaptı ve sorularını yanıtladı. ''Terörizmle mücadele'' toplantısının son derece yararlı ve verimli geçtiğini belirten Davutoğlu, terörizmle mücadelede küresel düzeyde bir farkındalık, küresel kararlılık, küresel işbirliği yaratmak istediklerini söyledi. Bunun BM'de yapılabileceğini dile getiren Davutoğlu, ''Terörizm, tüm insanlığa yönelik bir tehdittir'' diye konuştu. ''İsrail'in Batı Şeria'da Yahudi yerleşim yeri inşaatlarına uygulanan 10 aylık moratoryum süresini uzatmama kararını nasıl değerlendirdiği''nin sorulması üzerine Davutoğlu, ''Türkiye için Filistin ve İsrail arasındaki direkt görüşmelerin devam etmesi son derece önemli, ancak bu görüşmelerin devam etmesi için herkesin iyi niyet ve siyasi irade göstermesi gerekiyor'' cevabını verdi. İsrail'in moratoryumu uzatmamasının iyi niyet göstergesi olmadığını vurgulayan Davutoğlu, Yahudi yerleşim yerlerinin İsrail tarafından işgal edilen topraklarda yapıldığını hatırlattı. Türkiye'nin moratoryumun uzatılmasını umduğunu söyleyen Davutoğlu, doğrudan görüşmeler devam ederken Yahudi yerleşiminin aynı anda devam etmesinin çelişkili olduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ''Biz Türkiye olarak İsrail'in Yahudi yerleşimlerini durdurmasını ve moratoryumu uzatmasını istiyoruz. Filistin tarafının da barış vizyonuyla görüşmelere devam etmesini istiyoruz'' dedi. -İRAN- Davutoğlu bir soru üzerine, İran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki ile iki görüşme yaptığını, bu görüşmelerdeki amacın, İran'ın nükleer meselesi kapsamında diplomatik faaliyetlerin devam etmesi olduğunu söyledi. Türkiye'nin nükleer silahlara karşı olduğunu ve aynı zamanda bu sorunun daha fazla yaptırım ve savaş yerine diplomatik yolla çözülmesini istediğini ifade eden Davutoğlu, diplomatik süreci tekrar rayına koymak için AB Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ve Konsey'in kimi üyelerinin temsilcileriyle de görüştüğünü söyledi. Bu kapsamda Konsey'in 5 daimi üyesi ve Almanya'nın (P5+1) geçen hafta New York'ta yaptıkları yazılı açıklamanın olumlu olduğunu belirten Davutoğlu, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın da Ekim ayında P5+1 ülkeleriyle buluşacağını açıklamasından memnuniyet duyduğunu aktardı. İran'a yaptırımlar konusunda ise Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi yaptırım kararına ve yaptırımlarına uyduğunu ama tek taraflı yaptırım kararlarına uymayacağına söyleyen Davutoğlu, ''BM Güvenlik Konseyi kararları ne diyorsa biz ona uyarız, ne bundan fazlasına ne de bundan azına uyarız'' diye konuştu. Türkiye'deki ''Bank Mellat''ın faaliyetlerini devam ettirip ettirmeyeceğine yönelik bir soru üzerine ise Davutoğlu, bu konuda Güvenlik Konseyi'nin yaptırım kararının dikkatle incelenmesi gerektiğini, kararda Bank Mellat'ın değil, bir alt şubesinin adının geçtiğini belirtti. Davutoğlu ''Eğer bir şey varsa buna da bakarız'' dedi. Davutoğlu, Lübnan eski başbakanı Refik Hariri'nin öldürülmesiyle ilgili bir soru üzerine ise, bunun elbette bir terör saldırısı olduğunu ve Lübnan'ın tüm dostlarının ve barış dostlarının bu terör saldırısına karşı dayanışma göstermesi gerektiğini söyledi. Refik Hariri'nin Türkiye'nin yakın dostu olduğunu dile getiren Davutoğlu, başka bir soru üzerine ise Hariri soruşturmasının da siyasi değil yasal açıdan değerlendirilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. -ÇEŞİTLİ ÜLKELERİN DIŞİŞLERİ BAKANLARI İLE GÖRÜŞTÜ- Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Davutoğlu, New York'taki temaslarının son gününde, ilk olarak, Irak Dışişleri Bakanı Hoşyar Zebari ile görüştü. Görüşmede, Irak'ın iç politikası hakkında kısa bir görüş alışverişinde bulunulduğu, Zebari'nin Davutoğlu'nu 12 Eylül'deki referandum sonucuyla ilgili tebrik ettiği, bu sonucun Türkiye'yi daha üst düzeye çıkaracağını söylediği bildirildi. Brezilya Dışişleri Bakanı Celso Luiz N. Amorim ile yapılan görüşmede, Amorim'in Davutoğlu'nu 12 Eylül'deki referandumla ilgili tebrik ettiği, ''Türkiye ile birlikte yaptıkları her çalışmadan gurur duyduklarını'' ifade ettiği belirtilirken görüşmede İran konusunun da ele alındığı kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nun Madagaskar Dışişleri Bakanıyla yaptığı görüşmede ikili ilişkiler ve Madagaskar'a büyükelçilik açılması konusu ele alındı. Türk tarafı, iki ülke arasında yatırım ve ticaretin artması için imzalanan anlaşmaların hukuki sürecinin tamamlanmasını isterken, Türkiye'ye gelmek isteyen Madagaskar Cumhurbaşkanını da Türkiye'ye davet etti. Davutoğlu'nun Singapur Dışişleri Bakanı George Yeo ile görüşmesinde, Singapurlu Bakanın Davutoğlu'nu ülkesine davet ettiği, Davutoğlu'nun da daveti kabul ettiği bildirildi. Singapurlu bakanın Davutoğlu'na ''Türkiye bizim için Avrupalı'dır'' dediği de öğrenildi. Davutoğlu'nun Yemen Dışişleri Bakanı Abu Bakr Abdullah Al-Kurbi ile görüşmesinde Yemen'deki iç sorunların ele alınırken, Davutoğlu'nun Mısırlı Bakan Ahmed Abul Gheit ile görüşmesinde ise, Orta Doğu barış süreci ve Gazze'ye yardım götüren insani yardım konvoyu konularının gündeme geldiği bildirildi. Davutoğlu'nun Gürcistan Dışişleri Bakanı Grigol Vashadze ile görüşmesinde önümüzdeki AGİT ve NATO zirveleri, ikili ekonomik ilişkiler ve bölgesel işbirliği projeleri gündeme geldi. Bakan Davutoğlu'nun Gambiya Dışişleri Bakanı ile görüşmesinde ise Gambiya Cumhurbaşkanının Türkiye'ye gelmek isteğinin iletildiği, Türk tarafının da buna olumlu yanıt verdiği bildirildi.