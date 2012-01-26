-Davutoğlu: ''Türkiye'nin etnik yada mezhebi yaklaşımı olmadı'' ANKARA (A.A) - 26.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin bölgesinde hiçbir zaman herhangi bir etnik ya da mezhebi yaklaşımı olmadığını ve olmayacağını belirterek, "Sünnisiyle, Şiisiyle, Hristiyanıyla, Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle bütün Iraklıların birlikte yeni ve güçlü bir Irak inşa etmeleri bölge için büyük günlerin habercisi olacaktır" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Irak Yüksek İslam Yüksek Konseyi Başkanı Seyyid Ammar El Hekim ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, El Hekim'in bölgedeki en köklü ilmi geleneklerin birinden geldiğini ve ailesinin Irak'taki özgürlük mücadelesinde pek çok şehit verdiğini söyledi. El Hekim'in ailesindeki bütün şehitleri rahmetle andığını belirten Davutoğlu, bir araya geldikleri her zaman ilmi sohbetler de yaptıklarını ifade etti. El Hekim'in bölgenin akil insanlarının başında geldiğini dile getiren Davutoğlu, bölgede olağanüstü bir dönüşüm süreci yaşanırken, dost ve kardeş Irak'ta önemli bir süreç gündemdeyken, El Hekim ile yoğun istişarelerde bulunmanın kendileri için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Davutoğlu, bölgedeki olağanüstü değişimin büyük fırsatlarla birlikte büyük riskleri de beraberinde getirdiğini belirterek, "Böyle kritik bir dönemde bizim sık sık bir araya gelerek bu uyanışı, değişimi birlikte değerlendirmemiz gerekmektedir. Güzel olan, bu değişim süreciyle ilgili vizyonumuzun ortak olması. Bölgedeki bu hareketliliğin ve uyanışın bölgeyi bütünleştirici, bölge halklarının arasındaki ilişkileri daha da güçlendirici bir etki yaparak, bölgede yeni bir ekonomik, siyasi refah alanı oluşmasını sağlamasının ikimizin de ortak vizyonu olduğunu bir kez daha teyit ettik" dedi. Davutoğlu, El Hekim ile yaptıkları görüşmede, bölgeyi mezhebi ve etnik temelde kutuplara ayırma çabalarına karşı bütün tarafların bir arada omuz omuza olması gerektiği hususunu da paylaştıklarını ve bu konuda mutabık kaldıklarını söyledi. "Aslında Arap dünyasındaki uyanışın ilk işaretleri serbest seçimlerin yapılması ve otokratik bir rejimin devrilmesi anlamında Irak'ta yaşanmıştı" diye konuşan Davutoğlu, "Irak'ın başarısı hepimizin başarısıdır, bütün bölgenin başarısıdır ve aslında bölgenin başarısı açısından da en temel ölçüdür" dedi. Davutoğlu, şöyle devam etti: "Sünnisiyle Şiisiyle, Hristiyanıyla, Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle bütün Iraklıların birlikte yeni ve güçlü bir Irak inşa etmeleri bölge için büyük günlerin habercisi olacaktır. Türkiye'nin de dost ve kardeş bir komşu ülke olarak Irak'a dönük temel yaklaşım anlayışı budur. Türkiye'nin bölgede hiçbir zaman herhangi bir etnik ya da mezhebi yaklaşımı olmamıştır ve olmayacaktır. Biz Iraklı bir kardeşimizi gördüğümüzde sadece onun Iraklı olduğunu, dostumuz, kardeşimiz olduğunu biliriz ve ona göre muamele ederiz." Ammar El Hekim gibi akil insanların öncülüğünde Irak'ın bu zor ve kritik günleri de aşacağını kaydeden Davutoğlu, "İnşallah Irak, bölgemizde yeni bir dönemin kurucu, öncü ülkelerinden biri olacaktır" şeklinde konuştu.