-DAVUTOĞLU: TÜRKİYE'NİN DİPLOMASİSİ AÇIK VE NET ANKARA (A.A) - 10.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "Türkiye'nin açık ve net diplomasisi herkes tarafından görülmekte ve takdir edilmektedir. Bizim bölge vizyonumuzda özgün ve tamamiyla bize has bir vizyondur" dedi. Davutoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr ile Dışişleri Bakanlığı'nda yaptığı görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu, Amr'ın bakanlığa atandıktan sonraki ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdiğini belirterek, bunun Mısır'ın Türkiye'ye verdiği önemi gösterdiğini söyledi. Son 5 ay içinde Mısır'a 4 seyahatte bulunduğunu dile getiren Davutoğlu, Mısır'la Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi kararı aldıklarını, Türkiye'nin Mısır'da en çok yatırım yapan ülkelerden birisi olduğunu söyledi. -"HEM ALLAH'A HEM HALKA HESAP VERMEYE HAZIR OLMAK LAZIM" Davutoğlu, Mısır'ın eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in yargılanması konusundaki görüşlerinin ve Mübarek örneğini Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'a hatırlatıp hatırlatmadığının sorulması üzerine, Mübarek'in yargılanmasının Mısır'ın iç sorunu olduğunu kaydederek, Mübarek'in en adil şekilde yargılanacağına inandıklarını belirtti. Davutoğlu şunları söyledi: "Ancak tabi bütün devlet adamlarının hepimizin ibret alınması gereken husus, siyasette uzun süreli kalmak ya da çok güçlü bir otoriteye sahip olmak değil, siyaseti nasıl noktaladığınızdır. O bakımdan hepimizin bütün devlet adamlarının bölgede, bu konudan ders alması lazım. Önemli olan arkada güzel bir miras bırakmak. Tabii bu konuda da nihai hükmü Mısır halkı verecektir. Ama hepimiz nihayet halktan güç alan, halka hesap vermek durumunda olan devlet adamlarıyız. Bu bağlamda da hesap vermeye herkesin hazır olması lazım. Tabi biz Müslümanlar olarak nihai hesap gününe de inanıyoruz. Hem Allah huzurunda hesap veremeye hazır olmak lazım hem de halkın önünde hesap vermeye hazır olmak lazım." Beşşar Esad ile konuştuklarının, açıkladıkları hususların dışında, belli bir mahremiyet içinde aralarında kalacak hususlar olduğunu kaydeden Davutoğlu, kişisel düzeyde konuştuklarının mahremiyetine dikkat etmek gerektiğini söyledi. -"TAŞIDIĞIMIZ MESAJ KENDİ MESAJIMIZDIR" Bir Mısırlı gazetecinin Suriye'ye ilettiği mesajlara ilişkin sorularını da yanıtlayan Davutoğlu, bütün dış politikada ve özellikle de Ortadoğu politikalarında bir Türk vizyonu olduğuna işaret etti. Geçmiş dönemlerde bu perspektifle ABD ve Batılı müttefiklerin perspektifi arasında farklılıkların görüleceğini vurgulayan Davutoğlu, "2005 yılında bir çok ülke Suriye'yi izole etmeye çalışırken Türkiye, Suriye ilişkilerini derinleştirme kararı aldı. O zaman kararı hangi ilkelerle almışsak hangi temelde almışsak şimdi de bu mesajı götürürken aynı temelden hareket ediyoruz. Biz Suriye'nin kaderini kendi kaderimiz olarak görürüz, Suriye halkının geleceğini kendi halkımızın geleceği olarak görürüz" dedi. Götürdükleri mesajın tamamıyla kendi mesajları olduğunu ifade eden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Ama uluslararası toplumda bugünkü diplomaside herhangi bir adım atılırken her ülke bu adımı atan ülke ile istişare etmek ister, görüşlerini söyleyebilir. Bu ülkeler arasında ABD gibi küresel güçler de olur komşu ülkeler de olur. Mesela dün gece, ben daha önce kendisiyle görüştüğüm için, Ürdün dışişleri bakanıyla bir komşu ülke olarak konuştum, dün gece de kendisi aradı kendisine bilgi verdim. Nebil El Arabi ile konuştum, Arap Ligi Genel Sekreteri gitmeden bir kaç gün önce. Sonra da biraz önce bugün yine kendisiyle konuştum. Biz niye buradan çıkarak 'Arap Ligi'nin mesajını mı götürdünüz' diye sorulmuyor da 'ABD'nin mesajını mı götürdünüz' diye soruluyor? Dünyada nihayet uluslararası bir toplum var ve uluslarası toplum her zaman birbiriyle istişare eder. Ama bizim taşıdığımız mesaj kendi mesajımızdır." Diğer ülkelerle paylaştıkları ortak kaygıların da olduğunu belirten Davutoğlu, "Ama bizim bölge ile ilgili de, Suriye gibi dost ve kardeş bir ülke ile de ilgili kendi vizyonumuz vardır. Kendi perspektifimiz vardır. Ve sadece bu perspektifle konuşuruz. Başka bir perspektifle konuşmayız ama istişareleri hep yaparız" diye konuştu. Davutoğlu, "Türkiye'nin açık ve net diplomasisi herkes tarafından görülmekte ve takdir edilmektedir. Bizim bölge vizyonumuz da özgün ve tamamiyla bize has bir vizyondur" diye konuştu. -MISIR DIŞİŞLERİ BAKANI AMR- Mısır Dışişleri Bakanı Muhammed Kamil Amr da yaptığı konuşmada, Türkiye ile Mısır arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinerek, "Türk-Mısır ilişkilerine büyük önem vermekteyiz. Dışişleri Bakanı olarak ilk ziyaretimi Türkiye'ye yapmam bunun göstergelerinden biri" dedi. Türkiye ile Mısır'ın ticaret hacminin son 4-5 yıl içinde yaklaşık 4 kat arttığını ifade eden Amr, Mısır'daki serbest bölgelerde Türk şirketlerinin büyük yatırımları olduğunu dile getirdi. "Bölgemiz bugünlerde anormal bir durumla karşı karşıyadır. Bu durumların şüphesiz ki uzun vadede etkisi olacaktır" diye konuşan Amr, Mısır'da yaşanan olayların bölgedeki bir çok ülkeyi etkilediğini vurguladı. Türkiye'nin bölgede ve Suriye'deki çabalarını "takdire şayan" olarak niteleyen Amr, Türkiye ile oluşturacakları Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da artacağını kaydetti. Amr, gazetecilerin Suriye'deki olaylara ilişkin Mısır'ın tutumunu sormaları üzerine Amr, yayımladıkları bildiri ile kendi deneyimlerini örnek göstererek Suriye'de diyaloğu teşvik ettiklerini söyledi.