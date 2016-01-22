Davutoğlu: Türkiye’nin bir gün AB üyesi olacağına eminim

Başbakan Ahmet Davutoğlu, AB-Türkiye ilişkilerinin son 3 ayda çok olumlu geliştiğini söylerken "Tüm bu iyileştirmelerin sonucunda Türkiye'nin sonunda bir gün AB üyesi olacağına eminim" dedi. Davutoğlu, sığınmacı krizinin Türkiye ve Türkiye'yle ilgili olmadığını ileri sürerken "Biz krizi ihraç etmiyoruz. Türkiye’ye kriz ihraç edilmiştir. Bu şimdi bir Avrupa krizi oldu” ifadelerini kullandı.



Sputnik'in haberine göre Türkiye’nin göçü gerçekten sonlandırıp sonlandırmayacağı ve AB’nin ödeyeceği 3 milyar euro’nun yeterli olup olmayacağına ilişkin soruya karşılık Davutoğlu, "Sığınmacı krizinin esas sebebi Türkiye veya Türkiye’yle ilgili bir şey değildir. Türkiye en ağır bir şekilde etkilenen ülkedir. Biz krizi ihraç etmiyoruz. Türkiye’ye kriz ihraç edilmiştir. Bu şimdi bir Avrupa krizi oldu” dedi.

AB ve uluslararası toplum ile beraber yapılacak çok şeyin bulunduğuna belirten Davutoğlu, "Ancak hiç kimse Türkiye’nin tüm yükü tek başına üstlenmesini bekleyemez. 3 milyar euro, yükün paylaşılması konusunda siyasi irade göstermek içindir. Bunu tekrar tekrar gözden geçireceğiz çünkü krizin ne kadar süreceğini kimse bilmiyor. Ve biz AB'den para dilenmiyoruz. Ancak eğer yükün paylaşılmasına ilişkin ciddi bir irade varsa, oturup, krizle ilgili ayrıntıları konuşmamız lazım” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin herhangi bir zamanda AB’ye tam üye olmayı bekleyip beklemediği ve Türkiye’nin böyle bir isteği olup olmadığına ilişkin soruya da Davutoğlu, "Evet, bu bizim arzumuz. Bu bizim stratejik hedefimiz. Tabii ki Kıbrıs konusu gibi zorlukları biliyoruz. Nihai bir çözüm bulmak için Kıbrıs konusunda olumlu bir gelişme olacak. AB-Türkiye ilişkilerinde son 3 ayda çok olumlu bir olumlu momentum oldu. Birçok cephede olumlu gelişmeler var. Tüm bu iyileştirmelerin sonucunda Türkiye'nin sonunda bir gün AB üyesi olacağına eminim" yanıtını verdi.

Davutoğlu, “Güvenlik güçleri son aylarda PKK’ya yönelik operasyonlara başladı. PKK ile yeniden müzakerede bulunma şansı var mıdır veya hükümetiniz ne planlıyor” şeklindeki soruya karşılık şunları kaydetti:

"PKK bir terör örgütüdür. 2013 yılında Çözüm Süreci'ne başlamıştık. Bu sürecin temeli de PKK'lı teröristleri silahsızlandırmaktı. 2013’de tüm silahlarını bırakmaya ve Türkiye’den çıkmaya söz verdiler. Ancak bu sözü yerine getirmek yerine, terör faaliyetlerini ve çatışamaya devam edebileceklerini düşündüler. Hiçbir demokratik ülkede hükümet, ülkenin bazı bölgelerinde silahlı gruplarını varlığına ve teröristlerin varlığına izin vermez. Kamu düzeninin yerine getirilmesi meşru seçilmiş hükümetin sorumluluğudur. Bu operasyonlar, silahları bırakana kadar, caddelere mayın koymaya son verene kadar devam edecek. Bu operasyonlar tüm belde ve şehirler her türlü silahlı illegal gruplardan temizlenene kadar devam edecek."