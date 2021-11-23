Davutoğlu: Türkiye yeniden 70'li yıllardaki dar boğazına dönecek

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Döviz bu şekilde oynuyorsa ve siz dolarla borçlanıyorsanız feci bir zarara gideceksiniz demektir. Özel sektörün dolar bazlı borçlarını ödeyemeyecek hale geleceksiniz. Türkiye yeniden 70'li yıllardaki dar boğazına dönecek" dedi.

Davutoğlu ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Davutoğlu, "Herkesin gündemi dolar. Tüm bunların sorumlusu temel ekonomik bilgiden bile yoksun olanlardır. Son zamanlarda sayın Cumhurbaşkanı ve iktidar cepheleri ekonomik durumu dış mihraklara mal etmeye çalışıyorlar. Ama şuan bu tablonun sorumlusu hükümetin yanlış politikalarıdır. Geçmişteki krizlerde nasıl ülkemizi bedel ödetmeden çıkardık? Çünkü ehil kadrolar mevcuttu. Ama şimdi böyle bir durum yok. Aynı şekilde dini bir arka planla bugünkü ekonomik krizi kapatmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

"Sayın Cumhurbaşkanının çelişkileri artık inanılmaz boyutta"

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

Sayın Cumhurbaşkanının çelişkileri artık inanılmaz boyutta. Türk lirasının değerini korumak politikayla olur. 128 milyar doları harcamak zorunda kalan bir iktidar var. Türkiye ciddi bir milyarlarca zarara gidiyor. Döviz bu şekilde oynuyorsa ve siz dolarla borçlanıyorsanız feci bir zarara gideceksiniz demektir. Özel sektörün dolar bazlı borçlarını ödeyemeyecek haline geleceksiniz. Türkiye yeniden 70'li yıllardaki dar boğazına dönecek.

"Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey mi var?"

Merkez Bankası'nın bağımsızlığı diye bir şey mi var? Buna kargalarla bile güler. Damadınız ekonomiyi hâlâ kendi ekibiyle arkadan yönetmeye çalışıyorsa böyle bir şey olmaz. Bahçeli ve iktidar ortağı, ülkeyi bir batağa soktular, suçu başka yerlere atmaya çalışıyorlar. Devlet kurumlarla yönetilir. Türkiye'de bugün ayakta kalan kurum kalmadı. Eskiden insanlar ülkeye güveniyordu, çünkü TÜİK doğru veri veriyordu. Şimdi ülkeyi tek bir kişi yönetiyor, kurum diye bir şey yok. Şimdi de kurum olmayan bir merkez bankası var. İktidarı kaybetme korkusuyla yanlış yapıyorlar. Sayın Bahçeli'ye söylüyorum, istediği zaman iktidar, istediği zaman muhalefet olamaz. Şuan Anadolu'da bir yangın var ve iktidarı savunabilecek kimse yok.

"Halkın erken seçim istediğini biliyoruz ve bu yönde erken seçim istiyoruz"

Halkın erken seçim istediğini biliyoruz ve bu yönde erken seçim istiyoruz. Bugünkü iktidarın kitlesinden, tabanından uzaklaşmadık ama çatısıyla tamamen ayrıyız. Beraber hareket etmiyoruz ve gelecek planımızda da etmek gibi bir şey yok. Türkiye'nin zihniyet değişikliğine ihtiyacı var. Seçim zamanına da girdiğimizi düşünürsek, istişarelerimizi sürdüreceğiz. Sizin de iade-i ziyaretinizi bekliyoruz."

"Elektrik ve mazot çok pahalı"

Erbakan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin dört bir yanında hareket halindeyiz. Esnafın, halkın içindeyiz. Bir defa ciddi bir işsizlik problemi var, 10 milyonu aşmış. Asgari ücret bugün açlık sınırının altında. Alın teriyle insanların yaşamanı sürdürmesi mümkün değil. 40.000'den fazla şirketin kapatılması, bu ülkede işçi olarak da işveren olarak da ayakta duramayacağınızı gösteriyor.

Elektrik ve mazot çok pahalı. Tarım sektöründe, hayvancılıkta zamlar nedeniyle de çiftçi mağdur. Zaman zaman söylüyoruz iyi ki faizi sevmeyen bir iktidar var, bir de faizi sevselerdi ne olurdu.

Bu konularla ilgili sayın Davutoğlu'yla müzakerelerde bulunduk. Umarım birlikte milletin derdine derman oluruz.

Sizin 450 milyar dolar borcunuz var, döviz kuru böyle oynarsa ne olacak? Sürekli dış mihraklardan bahsediliyor. Beton çimento ekonomisinden dolayı dolar yükseliyor. Sizin 12 ayda 193 milyar dolar bulup vadesi gelen dış borcunuzu ödemeniz lazım. Döviz yükseldikçe de doğrudan enflasyona etki ediyor."