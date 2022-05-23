Davutoğlu: Türkiye'de beni tedirgin eden iki kesim var

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, seçim sürecinde iki kesimin kendisini kaygılandırdığını söyledi.

HaberTürk gazetesi yazarı Muharrem Sarıkaya, Davutoğlu'nun, “Türkiye'de 2 kesim var beni tedirgin eden; birisi iktidarda güç sahibi olmanın getirdiği yanılsama ile gerçeklerden kopan. İktidar sahibi olmasına gerek yok, A Haber'i dinleyip, tek taraflı propagandayı dinleyip, 'Bu iktidar giderse Türkiye batacak' diye bir kanaate sahip olanlar. Bunlarda şöyle bir kanaat var; bu iktidar kalıcı. Bu bir yanılsama. Bu genelde iktidarının son dönemine gelen otoriterlerde olur. Bu yanılsama onların gerçeği görmesini engelliyor." dediğini aktardı.

Davutoğlu, muhalefette yer alan kesime yönelik endişesini de şöyle dile getirdi:

“İkinci yanlış yaklaşım ise ‘Bunlar nasıl olsa gidecek kolay bir zafer kazanacağız’ diyen yaklaşım. ‘Bu mevcut boşluktan şu kişi çok kolay Cumhurbaşkanı seçilebilir, şu parti tek başına iktidarı götürür’ diyen bir kesim var. “

Davutoğlu şu ifadeleri kullandı:

“Kolay zafer dürtüsünden fazla insanları yanıltan bir şey yoktur. Kolay zafer dürtüsü insanlara en büyük hezimetleri yaşatır. Ben bunu iki tarafta da görüyorum. İktidarda da kolay bir zafer beklentisi var, muhalefette de belli kesimlerde kolay bir zafer beklentisi var.

Onların psikolojisi ‘Evet bir şeyler yanlış gidiyor ama Reis yine kazanacak’. Bundan daha tehlikeli bir şey yoktur. Bütün otoriter liderleri bu düşünce bitirmiştir.”

“Bu tarafta ise bazen muhalefet kanallarını izliyorum, öyle bir algı oluşturuluyor ki; 20 yıllık AK Parti iktidarı tek ve günahkâr bir dönem… Bütün hepsi de onun içindeydiler hepsi birden bunun hesabını vermeliler.

Açık söyleyeyim ben hesaplaşmadan korkmuş olsaydım AK Parti'de bayrak açmazdım…”