-Davutoğlu: Tunus ne kadar övünse az ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tunus halkının Yasemin Devrimi ile övünmesi gerektiğini, bu başarıyı sadece Tunus'un değil, bölge halklarının ve Türkiye'nin başarısı olarak gördüklerini bildirdi. Tunus Dışişleri Bakanı Refik Abdüsselam ile görüşmelerinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Davutoğlu, Tunuslu Bakan'ı Ankara'da ağırlamaktan çok mutlu olduğunu söyleyerek, ziyaretin sembolik önemde olduğunu çünkü Abdüsselam'ın ilk resmi yurt dışı ziyareti olduğunu kaydetti. Bunun kendileri için çok önemli olduğunu belirten Davutoğlu, ''Çünkü bölgemizdeki kardeş halkların büyük bir değişim sürecine girdiği bu dönemde Tunus'un başarısını sadece Tunus'un başarısı olarak değil, bölge halklarının ve Türkiye'nin de başarısı olarak görüyoruz'' dedi. Davutoğlu, Tunus'ta bir yıl içinde katedilen mesafenin Tunus halkı için onur verici olduğunu söyleyerek, ''Tunus halkı ne kadar övünse, biz onları ne kadar tebrik etsek azdır'' diye konuştu. Kendisinin de üstadı olarak gördüğü İbni Haldun'un torunlarına siyaset dersi vermeye kimsenin gücü yetmeyeceğini ifade eden Davutoğlu, şimdi de bu torunlardan birini Ankara'da ağırlamaktan çok memnun olduğunu bildirdi. Davutoğlu, ''14 Ocak Yasemin Devrimi'nin hemen eşiğindeyiz, bu sürecin adı gibi yaseminler açarak devam etmesini diliyoruz'' ifadesini kullandı. Tunus Dışişleri Bakanı Abdüsselam de ilk resmi ziyaretini Türkiye'ye yaptığını ancak Türkiye'yi yurt dışı olarak görmediklerini söyleyerek, iki ülkenin tarihe dayanan uzun bir dostluğu bulunduğunu kaydetti. İki ülke arasında pek çok açıdan büyük benzerlikler bulunduğunu hatırlatan konuk Bakan, bu nedenle Türkiye ile olan ilişkilerinin kendileri için çok önemli olduğunu ifade etti. Sadece geçmişe odaklanmamak, geleceğe bakmak gerektiğini dile getiren Abdüsselam, iki ülkenin pek çok alanda işbirliğine giderek parlak bir gelecek inşa edebileceğini bildirdi.