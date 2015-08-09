Davutoğlu: Tüm siyasi liderleri silahların bırakılması konusunda ortak tavır almaya çağırıyorum

Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD tarafından öldürülen Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin görev yaptığı Dağ Hudut Karakolu'na ziyaretinin ardından Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Davutoğlu “Tüm siyasi liderleri kamu düzeni, demokrasiyi sahiplenme, silahların bırakılması konularında ortak tavır almaya çağırıyorum” dedi.

Yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini belirten Dvautoğlu, “Süreç nasıl işlerse işlesin milletimizin verdiği ülkeyi yönetme sorumluluğunun gereğini yapacağımızdan kimse şüphe etmesin” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun paylaşımları şöyle:

“DEAŞ terörüne kurban verdiğimiz şehit Mehmet Yalçın Nane'nin arkadaşlarıyla Dağ Hudut Karakolu'nda idim. Gözlerine baktığımda bu memleketin sınırlarını emanet ettiğimiz mehmetçiklerimizle iftihar ettim. Ceylanpınar'da ise alçakça şehit edilen iki polisimiz Feyyaz ve Okan'ın silah arkadaşlarını ziyaret ettim. Beni en çok etkileyen şehitlerin emanetini gururla yüklenen polislerimiz kadar sokaklarda gördüğüm muhabbetti. Sarıldığım, kucaklaştığım her Ceylanpınarlı vatandaşımda bu toprağın bin yıllık kardeşlik mayasını gördüm. Gece de korkak bir saldırıya hedef olan AK Partimizin İstanbul İl Başkanlığı'nda dava arkadaşlarımla birlikteydik.

Ülkemizi ve AK Parti'yi yolundan döndürmeye çalışanlar şunu bilsin. Onlar bugün varlar, yarın yoklar. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya Kilis'e İstanbul'a kadar, bin yıllık kardeşlik türküsünü söyleyen bizler kıyamete kadar burada olacağız. Tüm vatandaşlarım müsterih olsun. Şefkat ve kudret eliyle devletimiz her türlü belayı def etmeye muktedirdir. Bu yavrularımızın gözündeki ışığı söndürmelerine izin vermeyeceğiz. Şimdi tüm siyasi liderleri kamu düzeni, demokrasiyi sahiplenme, silahların bırakılması konularında ortak tavır almaya çağırıyorum. Yarın CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde hükümet ortaklığı dışında bu konuları da istişare edeceğiz. Süreç nasıl işlerse işlesin milletimizin verdiği ülkeyi yönetme sorumluluğunun gereğini yapacağımızdan kimse şüphe etmesin.”