T24 LogoT24 Logo
Gündem

Davutoğlu: Tüm siyasi liderleri silahların bırakılması konusunda ortak tavır almaya çağırıyorum

'Ülkeyi yönetme sorumluluğunun gereğini yapacağımızdan kimse şüphe etmesin'

09 Ağustos 2015 18:44

Başbakan Ahmet Davutoğlu, IŞİD tarafından öldürülen Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin görev yaptığı  Dağ Hudut Karakolu'na ziyaretinin ardından Twitter’dan açıklamalarda bulundu. Davutoğlu “Tüm siyasi liderleri kamu düzeni, demokrasiyi sahiplenme, silahların bırakılması konularında ortak tavır almaya çağırıyorum” dedi.

Yarın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geleceğini belirten Dvautoğlu, “Süreç nasıl işlerse işlesin milletimizin verdiği ülkeyi yönetme sorumluluğunun gereğini yapacağımızdan kimse şüphe etmesin” ifadelerini kullandı.

Davutoğlu’nun paylaşımları şöyle:

“DEAŞ terörüne kurban verdiğimiz şehit Mehmet Yalçın Nane'nin arkadaşlarıyla  Dağ Hudut Karakolu'nda idim. Gözlerine baktığımda bu memleketin sınırlarını emanet ettiğimiz mehmetçiklerimizle iftihar ettim. Ceylanpınar'da ise alçakça şehit edilen iki polisimiz Feyyaz ve Okan'ın silah arkadaşlarını ziyaret ettim. Beni en çok etkileyen şehitlerin emanetini gururla yüklenen polislerimiz kadar sokaklarda gördüğüm muhabbetti. Sarıldığım, kucaklaştığım her Ceylanpınarlı vatandaşımda bu toprağın bin yıllık kardeşlik mayasını gördüm. Gece de korkak bir saldırıya hedef olan AK Partimizin İstanbul İl Başkanlığı'nda dava arkadaşlarımla birlikteydik.

Ülkemizi ve AK Parti'yi yolundan döndürmeye çalışanlar şunu bilsin. Onlar bugün varlar, yarın yoklar. Gaziantep'ten Şanlıurfa'ya Kilis'e İstanbul'a kadar, bin yıllık kardeşlik türküsünü söyleyen bizler kıyamete kadar burada olacağız. Tüm vatandaşlarım müsterih olsun. Şefkat ve kudret eliyle devletimiz her türlü belayı def etmeye muktedirdir. Bu yavrularımızın gözündeki ışığı söndürmelerine izin vermeyeceğiz. Şimdi tüm siyasi liderleri kamu düzeni, demokrasiyi sahiplenme, silahların bırakılması konularında ortak tavır almaya çağırıyorum. Yarın CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile görüşmemizde hükümet ortaklığı dışında bu konuları da istişare edeceğiz. Süreç nasıl işlerse işlesin milletimizin verdiği ülkeyi yönetme sorumluluğunun gereğini yapacağımızdan kimse şüphe etmesin.”

ETİKETLER

ahmet davutoğluçözüm sürecikılıçdaroğlu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24