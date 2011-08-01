-DAVUTOĞLU: TERÖRÜN IRKI, DİNİ YOK ANKARA (A.A) - 01.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Norveç halkıyla dayanışmalarını bir kez daha göstermek istediklerini, "terörün ırkı, dini olmadığını, olmayacağını" her zaman vurguladıklarını söyledi. Norveç'teki saldırılarda hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın cenazesine katılmak üzere Norveç'e hareketinden önce Esenboğa Havalimanında soruları yanıtlayan Davutoğlu, "Norveç'teki saldırıda hayatını kaybeden Gizem Doğan'ın cenazesine katılmak için Norveç'e gidiyorsunuz, ne gibi mesajlar ileteceksiniz?" sorusu üzerine, cenazeye Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile birlikte katılacaklarını ifade etti. Gezilerinin temelde iki sebebi olduğuna işaret eden Davutoğlu, birincisinin cenazeye katılmak ve oradaki vatandaşlarla, Gizem'in ailesiyle dayanışmayı en güçlü şekilde gerçekleştirmek olduğunu söyledi. Cenaze sonrası Oslo'ya uğrayacaklarını ve Norveç Dışişleri Bakanı Jonas Gahr Store ile görüşeceklerini ifade eden Davutoğlu, dış politikada Norveç ile son dönemde çok ciddi bir senkronizasyon ve işbirliği gerçekleştirdiklerini kaydetti. Store ile terörist saldırıların hemen öncesinde de bir görüşme yaptıklarını belirten Davutoğlu, bu görüşmede Filistin ve Ortadoğu meselelerini konusunu konuştuklarını söyledi. Önümüzdeki dönemde Libya Temas Grubu toplantısının Norveç ve İskandinav ülkelerince devralınacağına işaret eden Davutoğlu, şöyle konuştu: "Yapacağımız görüşmeler zaten vardı. Terörist saldırı sonrasında kendisini aradık, görüştük, başsağlığı ve taziyelerimizi ilettik. Bu vesileyle bir kez daha Norveç halkıyla dayanışmamızı da göstermek istiyoruz. Terörün ırkı, dini olmadığını, olmayacağını her zaman vurguluyoruz. Terör saldırısında hayatını kaybeden Norveç vatandaşları da, bizim Gizem'imiz gibi, canını aziz gördüğümüz insanlardır. Onlarla da bu dayanışmayı sergileyeceğiz ve Oslo'da Sayın Bekir Bozdağ ile birlikte bu temasları yaptıktan sonra inşallah bu gece geç vakit ülkemize geri döneceğiz."